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Romelu Lukaku sună adunarea după Belgia – Iran 0-0: „Trebuie să ne trezim!”

Alex Ioniță Publicat: 22 iunie 2026, 3:38

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Romelu Lukaku sună adunarea după Belgia – Iran 0-0: Trebuie să ne trezim!”

Romelu Lukaku / Profimedia

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Belgia a înregistrat un nou rezultat de egalitate la Campionatul Mondial. După 1-1 cu Egipt, selecționata antrenată de Rudi Garcia a remizat și cu Iran, scor 0-0. Ambele partide au fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Belgienii se află în Grupa G la Campionatul Mondial, alături de Iran, Noua Zeelandă și Egipt. Având în vedere nivelul celorlalte selecționate, rezultatele înregistrate de europeni sunt surprinzătoare.

Ce a spus Romelu Lukaku după Belgia – Iran 0-0

La finalul partidei cu Iran, Romelu Lukaku a sunat adunarea. Atacantul din lotul lui Rudi Garcia a spus că întreaga națională trebuie să se trezească, înaintea meciului cu Noua Zeelandă, decisiv pentru calificarea în fazele eliminatorii.

„Când intri într-un meci cu un plan, trebuie să îl respecți. Noi nu am făcut întotdeauna asta. Puteam să schimbăm jocul mai repede de pe o parte pe alta sau să păstrăm posesia în anumite momente.

Pe de altă parte, am trimis destul de multe centrări în careu, dar nu le-am fructificat, iar asta doare. Am dat-o în bară, toată lumea știe asta. Trebuie să mergem mai departe, este timpul să ne trezim și să ridicăm nivelul la antrenamente. Trebuie să fim mai exigenți unii cu alții”, a spus Romelu Lukaku, citat de ojogo.pt.

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