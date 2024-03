Răzvan Lucescu a dezvăluit ajutorul primit de la Mircea Lucescu, după ce a calificat-o pe PAOK în sferturile Conference League - Antena Sport

Reclamă

„O calificare specială, un sezon magic pentru noi, cu o perspectivă specială în faţă, şi în campionat dar şi în cupele europene, de ce nu, ajungând până aici şi trecând peste obstacolele pe care le-am avut, e normal să avem un vis. Trebuie să fim concentraţi pe următoarele meciuri. Important e că ne-am calificat, trăirea meciului a început imediat după meciul de la Zagreb. Nu de rezultat neapărat, dar ne-am bătut singuri, eram convins că putem întoarce rezultatul. Jocul l-am trăit aşa cum trăieşte cineva care a concentrat acolo, cu atenţie, cu încredere.

Am primit gol la 3-0, Dinamo Zagreb reuşise să reechilibeze situaţie, dar totuşi sperând că aşa cum a fost prima repriză, vom reuşi şi în repriza a doua să marcăm, să ne calificăm fără să intrăm în prelungiri. Am făcut-o, un fotbal dominant. În fiecare meci trebuie să fim atenţi, faţă de muncă, faţă de adversar. Niciun meci nu e uşor, fiecare are părţile lui forte. Avem experienţe în acest an, şi-n cupele europene, cred că suntem bine pregătiţi, important e să rămânem concentraţi.

(N.r. Despre Mircea Lucescu) Vine cu victoria, mă ajută, îmi poartă noroc. Ne gândim la sfertul de finală, ca să ajungem în finală, trebuie să trecem de sferturi, de semifinală, dar sfertul de finală e cel care contează.”, a declarat Răzvan Lucescu, la revenirea în ţară.

Tragerile la sorți din Europa și Conference League au fost LIVE TEXT pe AS.ro. Vor avea loc dueluri de senzație în cele două competiții europene.

Echipa lui Răzvan Lucescu a picat cu belgienii de la Club Brugge. În Europa League vor avea loc dueluri de foc, cum ar fi AC Milan – Roma și Liverpool – Atalanta.

Tragerea la sorți din Europa League AC Milan – AS Roma

Liverpool – Atalanta

Leverkusen – West Ham

Benfica – Marseille Tragerea la sorţi Conference League Aston Villa – Lille

Olympiacos – Fenerbahce

Viktoria Plzen – Fiorentina

Club Brugge – PAOK

