"Am fost jalnici!" Jucătorii de la Rapid, la pământ după eliminarea din Cupa României: "Era un obiectiv!" - Antena Sport

De asemenea, Iacob a mai declarat că jucătorii merită să fie criticaţi de suporteri, având în vedere rezultatele slabe din ultimele meciuri.

„Dezastruos, Cupa era un obiectiv. Am pierdut, suntem jalnici. Nu a intrat mingea în poartă. Calitate, concentrare, nu știu de ce, nu a intrat mingea. Sava a avut o paradă extraordinară. Am fost slabi, ei s-au apărat foarte bine.

E o seară foarte grea. Știam la pauză rezultatele, după aia nu ne-am mai gândit. Nu ne-am bazat pe rezultatele alea, trebuia să câștigăm. Trebuia să batem la CSA, dar trebuia să batem și acum, am jucat acasă. Era nevoie să bați, trebuia să bați.

Nu am bătut, merităm să luăm ce am luat de la suporteri. E al treilea an când nu ne calificăm în Cupă, e normal să ne strige în toate felurile, e dreptul lor. Ne era rău să mergem mai departe în Cupă? Nu există consolare pentru mine”, a declarat Paul Iacob, conform digisport.ro.

U Cluj şi CFR Cluj, calificate în sferturile Cupei României! Rapid, OUT

La Botoşani, Universitatea Cluj nu a avut probleme cu lanterna roşie a campionatului. Ianis Stoica a deschis scorul în minutul 5, apoi arbitrul a dictat penalti pentru oaspeţi, în minutul 32, iar Manu a transformat lovitura de pedeapsă, în minutul 35. Repriza secundă a adus şi al treilea gol al clujenilor, venit după un luft al lui Şeroni, greşeală de care a profitat Ianis Stoica, în minutul 60. Tabela a fost închisă de Fossati, în minutul 78. Cu victoria de la Botoşani, Universitatea Cluj a făcut 7 puncte şi a câştigat grupa B, calificându-se în sferturile Cupei României.

Pe stadionul Giuleşti, CFR Cluj a fost salvată în prima repriză de intervenţiile portarului Sava, care a scos în minutul 24 la dubla ocazie Borja Valle şi apoi Papeau. Oaspeţii au replicat prin şutul pe lângă poartă al lui Matei Ilie, iar giuleştenii au mai trecut pe lângă gol în minutul 70, când Răzvan Sava a scos incredibil şutul lui Funsho. S-a încheiat fără gol în Giuleşti, scor alb care a avantajat echipa oaspete, CFR Cluj, calificată astfel în sferturile Cupei, de pe locul secund în grupa B, unde a adunat 5 puncte. Rapid s-a clasat pe locul al treilea, cu 5 puncte.