Ciprian Deac a rupt tăcerea după ce a aruncat banderola, în timpul meciului: "Eram supărat"! Ce a spus despre Dan Petrescu - Antena Sport

Ciprian Deac a rupt tăcerea după ce a aruncat banderola, în timpul meciului FC Argeş – CFR Cluj 2-2. Deac a recunoscut că era nervos şi supărat, dar a precizat că gestul nu i se adresa lui Dan Petrescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deac a încercat să îşi explice ieşirea nervoasă şi prin faptul că nu l-a văzut venind pe Adi Păun.

Ciprian Deac a rupt tăcerea după ce a aruncat banderola, în timpul meciului: „Eram supărat”! Ce a spus despre Dan Petrescu

„(n.r: Care e adevărul, ai aruncat banderola, ai fost nervos?) Nervos am fost pe mine. Poate am aruncat-o, dar am fost supărat pe mine. Nu ştiu ce se insinuează, nu am cum să fiu supărat pe Mister că mă schimbă. Eram supărat pe mine.

E o mândrie să port banderola. Respect prea mult clubul, e o mândrie să fiu căpitanul CFR-ului. Eram supărat pe mine, nu am văzut că vine Adiţă Păun şi am lăsat-o mai apăsat. Dacă mă schimbă Mister, îi strâng mâna. A făcut multe pentru mine.

Într-adevăr, eram supărat pe mine. E clar că nu traversăm cea mai bună perioadă. Trebuie să ieşim cât mai repede. E foarte strâns campionatul.