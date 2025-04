Cristi Bălgrădean a tras concluziile după Farul - Unirea Alba Iulia 3-0: "60 de minute am jucat senzaţional!" Ce a spus de Alibec - Antena Sport

Cristi Bălgrădean, ajuns în liga a 3-a la Unirea Alba Iulia, a tras concluziile după eliminarea suferită în faţa celor de la Farul.

Cristi Bălgrădean a spus că, deşi Unirea Alba Iulia a fost eliminată, parcursul echipei din Cupa României a fost unul senzaţional.

Cristi Bălgrădean a tras concluziile după Farul – Unirea Alba Iulia 3-0

„Bineînțeles, cu gândul ăsta am venit la Constanța, am crezut în visul ăsta. Cred eu că 60 de minute am jucat senzațional, ocazii, am ținut și noi de minge cât am putut. După s-a văzut calitatea lor, a intrat și Denis, și Gregoryan. Au calitate, s-a văzut. Cred eu că meritam măcar un gol, dar ăsta este fotbalul, se joacă pe goluri, nu pe ocazii.

Frumos, bineînțeles, de asta m-am apucat de fotbal, să joc astfel de meciuri, cu spectatori, cu atmosferă frumoasă. Am avut un parcurs senzațional, o echipă de liga a treia să ajungă în sferturile Cupei României. Am terminat cu capul sus.

Reîntâlnirea cu Denis a fost frumoasă, ca orice reîntâlnire ca între prieteni, și cu Denis, și cu Bălașa, și cu Vînă, a fost frumoasă reîntâlnirea, am rămas prieteni, vorbim. Vreau să joc cât mă țin picioarele. La Alba Iulia mai am contract un an din vară. Vreau să joc cât mai pot. Când nu o să mai pot, o să ridic mâna„, a spus Cristi Bălgrădean la digisport.ro.