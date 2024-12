Marius Şumudică s-a descătuşat la conferinţa de presă: "Sunt un dromader" - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut show la conferinţa de presă după Afumaţi – Rapid 0-3, în grupele Cupei României. Antrenorul giuleştenilor a vorbit despre valoarea atacanţilor Clinton N’Jie şi Aaron Boupendza.

”Clinton nu mai știau ăia cum să se mai întoarcă, a recuperat vreo două-trei mingi și a driblat cinci. Mi-a părut rău că nu a marcat la faza aia. Cu tot respectul pentru cei de la Afumați, i-a întors ca pe o omletă, nu mai știau unde e mingea.

Să fim corecți. Dacă nici Clinton și Boupendza nu au calitate… Așa suntem noi românii și i-o punem în cârcă lui Șumudică, dar duc! Sunt dromader, am două cocoașe (n.r. dromaderul are o singură cocoașă).

Marius Şumudică: Să joci la 3 zile îţi dă şanse

Cred că am făcut un joc plăcut, am avut o sumedenie de ocazii, am marcat, cred că am lovit și bara de trei ori. Sunt mulțumit de cum am arătat pe faza ofensivă, ajungem la 8 meciuri fără înfrângere, un golaveraj 15-2, jucătorii au intrat foarte bine și sunt mulțumit de aportul fiecăruia și îmi doresc să mă pună în dificultatea de a alege primul „11”.

A venit și Cristi Săpunaru, le-am spus același lucru, veniseră un pic așa supărat după acel semieșec, dar să vedem cât ne va ajuta pe noi punctul acela câștigat cu Petrolul. De multe ori în viața unui fotbalist, tot plâng ei că joacă o dată la 3 zile, dar asta îți dă șansa, eu cred că am câștigat astăzi și din punct de vedere moral.