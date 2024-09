Andrei Burcă i-a făcut praf pe jucătorii şi fanii din Kosovo, după victoria României: "Atât au putut. Sper să se maturizeze" - Antena Sport

Andrei Burcă i-a făcut praf pe jucătorii şi fanii din Kosovo, după victoria României: "Atât au putut. Sper să se maturizeze" Kosovo - România, în Nations League / Profimedia Andrei Burcă i-a făcut praf pe jucătorii şi fanii din Kosovo, după victoria României. „Tricolorii” au câştigat cu 3-0 duelul de la Pristina. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul din prima etapă a noii ediţii de Nations League a fost şi primul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei României din noul mandat. Andrei Burcă i-a făcut praf pe jucătorii şi fanii din Kosovo, după victoria României: „Atât au putut. Sper să se maturizeze” România a avut parte de o primire ostilă în Kosovo. Dacă imnul ţării noastre a fost huiduit, au existat conflicte şi cu jucătorii din Kosovo pe durata partidei. După fluierul final, mai mulţi fani au aruncat cu sticle către jucătorii români. Andrei Burcă i-a ironizat pe cei mai mulţi dintre jucătorii din Kosovo, făcând o comparaţie cu Muriqi. de asemenea, el nu i-a menajat nici pe spectatorii prezenţi la meciul care a fost îîn direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY: „(n.r. – Dacă au auzit imnul din cauza fluierăturilor din tribune) L-am auzit noi. Am cântat noi și asta contează și noi suntem mândri. Pot fluiera 100.000 de oameni. Nu ne interesează. Mi-a plăcut și îl apreciez pe Muriqi. Și e un atacant valoros și de foarte mare fair-play. Ne-am salutat înainte de meci și ne-a felicitat pentru parcursul de la Euro. Reclamă

Reclamă

Dar nu toți din echipa lui au aceeași mentalitate și aceeași valoare. Tu trebuie să demonstrezi pe teren, nu să dai la picioare, dar noi ne-am pregătit și pentru această situație și mă bucur că au făcut față.

(n.r. – La final au aruncat cu pahare spre voi) Am văzut. Sper să se maturizeze și ei. Dacă atât au putut în această seară… Dar noi ne-am făcut treaba pe teren, cum am vorbit și înainte de meci, și am reușit să luăm cele 3 puncte”, a declarat Andrei Burcă, la finalul meciului din Kosovo.

Valentin Mihăilă, scandal cu jucătorii din Kosovo după 3-0 la Priștina

După meci, reporterul l-a întrebat pe Valentin Mihăilă despre situația lui Radu Drăgușin, care a ieșit cu tricoul rupt de pe teren, la finalul partidei. Jucătorul de la Parma a dezvăluit că și tricoul său a fost rupt din cauza duelurilor cu adversarii și că aceștia au fost foarte agresivi pe toată durata partidei.

Reclamă

De asemenea, Mihăilă a transmis faptul că le-a arătat tabela jucătorilor din Kosovo, la finalul duelului. „O victorie foarte bună aici, un adversar dificil, un public dificil, terenul dificil. Important e că am ieşit sănătoşi de pe teren şi că am luat cele 3 puncte. Da, cu toţii ne gândim la Campionatul Mondial. Luăm pas cu pas, avem multe de învăţat de la Mister. Mai este mult de muncit. Importante sunt cele 3 puncte, a fost primul meci. Acum trebuie doar să ne gândim la următorul meci de acasă. Până la urmă a fost gol, mă bucur că am reuşit să câştigăm. Vă daţi seama că este frustrant când îţi creezi o grămadă de ocazii şi nu reuşeşti să marchezi. Sper să sparg gheaţa şi să încep să marchez, pentru că este din ce în ce mai frustrant când nu reuşesc să marchez. Mircea Lucescu a încercat să ne dea din experienţa sa. Nu este foarte mult timp la dispoziţie la echipa naţională, uşor uşor vom pune în practică ceea ce ne cere dânsul. Important a fost atitudinea, spiritul de sacrificiu şi cred că s-a văzut asta pe teren. Pentru extreme au fost câteva schimbări, şi pentru faza defensivă. Nu pot să vă spun din vestiar. Au fost câteva schimbări şi trebuie să ne acomodăm cu ele. Şi eu am ieşit cu tricoul rupt. Au fost foarte agresivi. La final le-am arătat tabela, asta este cel mai important.

Nu trebuie să fie relaxare după acest rezultat. Da, bucurie după meci, dar gândul trebuie să ne fie doar la următorul meci.”, a spus Valentin Mihăilă, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă