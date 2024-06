Anghel Iordănescu, dat pe spate de tactica fiului său din România - Ucraina 3-0: "Să se predea la Școala de Antrenori!" - Antena Sport

„Selecţionerul este cel mai bine pregătit antrenor pe care l-am avut până acum. Pentru că este obsedat de tot ce se întâmplă în fotbal, de antrenamente, de analiză, de adversari şi am văzut toţi că nu a greşit niciodată. Cel puţin în calificări am văzut că tot ceea ce ne-a spus a avut dreptate. Şi cred că are un foarte mare merit în calificarea echipei naţionale. A avut încredere în noi din prima zi”, a spus Marin, citat de agerpres.ro.

„Drumul până la turneul final a fost unul lung, am muncit zi de zi pentru a ajunge aici cu naţionala. Şi pot să spun că este cea mai mare mândrie pentru mine, cea mai mare experienţă, pentru că la un astfel de turneu final te întâlneşti cu cele mai bune echipe din Europa şi, bineînţeles, cu cei mai buni jucători. Acum trebuie să confirmăm ca echipă, pentru că individual nu putem face nimic. Pentru că degeaba eşti tu bine la nivel individual dacă echipa nu iese din grupă”, a precizat mijlocaşul.