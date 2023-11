Federaţia elveţiană, anunţ de ultim moment despre selecţionerul Murat Yakin, înainte de tragerea la sorţi a grupelor EURO 2024 - Antena Sport

Reclamă

„Chiar dacă am avut patru remize şi am pierdut o dată în ultimele meciuri de calificare, Murat Yakin are toată încrederea noastră”, a declarat preşedintele Federaţiei Elveţiene de Fotbal, Dominique Blanc, într-un comunicat.

„El are sprijinul nostru în toate aspectele pentru a participa la Euro din Germania cu cea mai bună echipă şi cel mai bun staff posibil”.

Elveţia, calificată la EURO 2024

Elveţia s-a calificat săptămâna trecută la Euro 2024, terminând pe locul al doilea în Grupa I, după România, cu 17 puncte, la două puncte de Israel, ocupanta locului al treilea.

Elveţienii au câştigat patru meciuri, au remizat în cinci şi au pierdut unul, pe cel din ultima etapă a grupelor, chiar cu România, scor 0-1.

Elveţia a trecut de grupe la patru din ultimele cinci turnee finale ale Cupe Mondiale – în 2006, 2014, 2018 şi 2022 – dar a fost eliminată în faza grupelor în 2010.

Sub conducerea lui Yakin, elveţienii au fost învinşi cu 6-1 de Portugalia în optimile de finală ale Cupei Mondiale de anul trecut. Euro 2024 va avea loc între 14 iunie şi 14 iulie, în 10 oraşe germane. Tragerea la sorţi a turneului va avea loc sâmbătă, la Hamburg. România şi Elveţia sunt calificate la competiţia de anul viitor.