Gică Hagi, înaintea meciului de adio al Generaţiei de Aur: "Se poate atinge o semifinală de Mondial sau European" - Antena Sport

Gică Hagi, înaintea meciului de adio al Generaţiei de Aur: "Se poate atinge o semifinală de Mondial sau European" Gică Hagi, premiat pe Arena Naţională - Profimedia Images Gică Hagi e optimist înaintea meciului e adio al Generaţiei de Aur. Într-o conferinţă de presă, „Regele” a declarat că România poate ajunge în viitor într-o semifinală de Campionat Mondial sau European. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Până atunci, generaţia actuală poate vedea duelul dintre România lui Hagi şi o reprezentantă a fotbalului mondial, antrenată de Jose Mourinho. Evenimentul are loc azi, de la ora 20:30, şi poate fi urmărit live text pe as.ro. Gică Hagi, înaintea meciului de adio al Generaţiei de Aur: „Se poate atinge o semifinală de Mondial sau European” „Sigur că se putea şi am fost foarte aproape să ajungem acolo sus, unde ne doream şi unde toţi eram convinşi că putem ajunge. Dar cred eu că această generaţie a făcut performanţe foarte mari, pentru că în 10 ani a ajuns la 5 turnee finale mondiale şi europene. Aşa că pentru fotbalul românesc este ceva extraordinar. Noi n-am trecut de acel sfert de finală, am lăsat loc de bună ziua, şi vrem să o facă cei tineri. Au şi ei loc unde să se ducă mai sus. Pentru că, de exemplu, cei de la Steaua care au câştigat Cupa Campionilor, ce putem noi să mai facem mai mult de atât? Lăsăm să facă tinerii. Poate sunt eu prea optimist, dar cu un proiect foarte bun la naţională se poate atinge o semifinală de Mondial sau European. Ăsta trebuie să fie unicul obiectiv pentru fotbalul românesc de acum încolo. Pentru că întotdeauna trebuie să faci mai mult decât au făcut cei din urmă. Asta ne dorim, să vină alţi copii care să ducă România la un nivel mult mai bun decât am făcut-o noi. Iar asta înseamnă progres”. Timpul s-a scurs, au trecut ani mulţi… sunt amintiri frumoase de care ne face plăcere să vorbim. Acea echipă naţională avea talent, cum au toate echipele naţionale din toate generaţiile, dar naţionala noastră cred că a avut ceva special. Deci ce face diferenţa între foarte mulţi jucători talentaţi? O face cel care se trezeşte mai devreme dimineaţă, care e motivat, care are ambiţie. Iar eu cred că în generaţia noastră fiecare jucător avea ambiţia să fie cel mai bun. Iar lucrul ăsta a dus la performanţe foarte mari. Deci diferenţa o face ambiţia şi motivaţia, pentru că talentul de pune doar pe scenă. Reclamă

Ne amintim de tot ce am făcut bine pentru România şi sperăm ca diseară pe teren să mai putem face ceva, cât de cât, pentru a-i mulţumi pe suporteri. Pentru că fotbalul e făcut pentru ei. Lucrul cel mai important e că i-am făcut fericiţi. Am făcut performanţe, iar acestea aduc mereu bucurie şi fericire. Am înţeles că stadionul va fi plin, iar asta înseamnă respectul lor faţă de noi. Pentru că e clar că fotbalistic vorbind noi nu vom fi la cel mai mare nivel. Am servit România vreo 18 ani, iar lucrul ăsta nu se uită uşor. Emoţii există, au fost mereu înainte de fiecare meci, aşa că vor şi şi astăzi. Nu cred că vor fi lacrimi, acum cred că va fi o mare bucurie. Noi o să dăm ce avem mai bun diseară. Calitate există, după aceea vom vedea câte goluri vor fi. Însă tehnică şi tactică veţi vedea. Mourinho e unul la ei, dar noi suntem mai mulţi antrenori în teren, se joacă şi la noi acasă, deci va fi bine”, a spus Hagi, la conferinţa de presă.

Starurile fotbalului mondial, la meciul de adio al Generaţiei de Aur

Componenţii „Generaţiei de Aur” vor întâlni o selecţionată de staruri ale fotbalului internaţional într-un meci de retragere organizat, în această seară, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală. Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuţ Lupescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş şi Florin Prunea sunt doar câţiva dintre marii fotbalişti care vor îmbrăca din nou tricoul României.

De partea cealaltă, în echipa starurilor, care va fi condusă de pe bancă de portughezul Jose Mourinho, se vor afla nume mari precum Hristo Stoicikov, Rivaldo, Christian Karembeu, Nuno Gomes, Christian Panucci sau Dida.

Cea mai mare performanţă a echipei naţionale de fotbal a României a fost sfertul de finală de la Cupa Mondială din SUA 1994, când „tricolorii” au pierdut la loviturile de departajare cu 4-5 în faţa Suediei, după ce în optimi au eliminat vicecampioana mondială Argentina, cu 3-2.

