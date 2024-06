"Îl roade" Ce a remarcat Bănel Nicoliţă la Ianis Hagi, după ce decarul naţionalei a fost rezervă în meciul România - Ucraina 3-0 - Antena Sport

Ce a remarcat Bănel Nicoliţă la Ianis Hagi Ianis Hagi, cu tricoul cu numărul 10 al naţionalei / FRF Bănel Nicoliţă a făcut declaraţii despre fiul lui Gică Hagi înainte de România – Belgia. Iată ce a remarcat Bănel Nicoliţă la Ianis Hagi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Bănel Nicoliţă e de părere că Ianis Hagi este afectat de faptul că nu îşi pune mai mult amprenta asupra jocului naţionalei. Bănel Nicoliţă e convins însă că Ianis va ieşi din nou la rampă. „Îl roade” Ce a remarcat Bănel Nicoliţă la Ianis Hagi, după ce decarul naţionalei a fost rezervă în meciul România – Ucraina 3-0 „Îl roade. Dar va veni cum spune și el într-o zi momentul în care va demonstra. Eu, unul, sunt sigur că va demonstra că merită să joace la echipa națională. Ceva în suflet sigur are. Pentru că sunt foarte mulți oameni în jurul echipei naționale a României care consideră că Ianis Hagi n-ar merita să joace. Unii poate au dreptate, dar alții cred că nu au dreptate. Hagi ori de câte ori a venit la echipa națională a pus suflet și a demonstrat având și rezultate. A marcat goluri la echipa națională. Are o mâhnire și și-o spune la fiecare interviu. Reclamă

Pentru că îl urmăresc. ‘Va veni timpul și timpul meu să-i fac pe toți fericiți’”, a declarat Bănel Nicoliță pentru fanatik.ro.

Ianis Hagi a început ca rezervă meciul cu Ucraina, câştigat de tricolori cu 3-0. El a fost introdus pe teren în minutul 62 al meciului, în locul lui Dennis Man, dar nu a reuşit să iasă în evidenţă.

Ianis Hagi a dezvăluit cum a primit tricoul cu numărul 10 al naționalei de la Nicolae Stanciu! Fiul lui Gică Hagi a povestit întreg evenimentul.

Înainte de turneul final, Stanciu a luat o decizie surprinzătoare și a renunțat la numărul 10. Mijlocașul a preluat numărul 21, care anterior era purtat de Olimpiu Moruțan, jucător accidentat care a ratat EURO. Nicolae Stanciu i-a oferit atunci numărul 10 lui Ianis Hagi. Toți fanii naționalei au fost surprinși plăcut de acest gest, dat fiind faptul că numărul respectiv a fost unul legendar, în perioada în care era purtat de Gică Hagi. Acum, Ianis a dezvăluit cum s-a petrecut schimbarea de numere: „A fost o decizie a lui Nicu (n.r – Nicolae Stanciu). Olimpiu pentru noi înseamnă foarte mult, pentru acest grup. Ne-a ajutat și pe teren și înafara lui. După cum știți, suntem o familie imensă aici de ani de zile. Am crescut împreună de mici copii și acum facem performanță la echipa mare. Nicu venise la cantonamentul de la Mogoșoaia la mine în cameră să îmi spună dacă vreau să port numărul 10, fiindcă decizia lui a fost să poarte numărul lui Olimpiu la acest campionat european. În primul rând l-am felicitat pentru acest gest iar apoi i-am spus că voi încerca să port acest număr cu mândrie. Pentru tricoul cu numărul 10 am să dau totul pe teren pentru echipa națională”, a spus Ianis Hagi, potrivit frf.tv. Ianis Hagi, mesaj direct pentru contestatari ”A fost cel mai jos moment al meu în fotbal. Mi-am dat seama că în fotbal totul se uită foarte repede, se șterge cu buretele extrem de repede tot ce ai făcut. Mi-am dat seama că trebuie să urc din nou Muntele Everest pentru a arăta cine sunt. A fost o motivație, o ambiție destul de mare a mea. Lumea nu credea că pot să revin. În continuare lumea crede că nu pot să fac anumite chestii sau nu merit să fiu în anumite locuri.

Atâta timp cât sunt liniștit și știu că am dat totul, nu am ce spune. Dumnezeu a avut grijă de mine. Am mare încredere în Dumnezeu și sunt sigur că momentul meu va veni.

Acesta este fotbalul. Azi faci ceva, mâine nu mai ești. Sunt aici, am demonstrat și voi demonstra în continuare. De acum încolo se va vedea cea mai bună versiune a mea.”, a spus Ianis Hagi, potrivit sursei citate anterior.