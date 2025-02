Mihai Stoichiţă, anunţ de ultimă oră despre Raul Florucz: "Imediat putem rezolva!" Cu ce echipă din Liga 1 a negociat - Antena Sport

Mihai Stoichiţă a făcut un anunţ de ultimă oră despre Raul Florucz, atcantul de origine roână care este golgheterul campionatului din Slovenia. Dacă va obţine şi cetăţenia română, Mircea Lucescu ia în calcul să îl cheme la naţională.

Raul Florucz joacă la Olimpija Ljubljana şi este golgheterul campionatului din Slovenia cu 10 goluri marcate. De asemenea, în cele 17 meciuri, Florucz a dat şi 5 pase de gol.

Mihai Stoichiţă, anunţ de ultimă oră despre Raul Florucz

Mihai Stoichiţă a dezvăluit că se aşteaptă un răspunsdin partea autorităţilor din Austria pentru a se putea rezolva problema cu cetăţenia.

„Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români, totul este ok. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul. Dacă e la națională… La națională îl cheamă Lucescu.

Cu Raul am vorbit ultima dată duminică seară. Cum să nu vrea să vină? Dacă are toate actele făcute. Are 23 de ani. Știi că pentru la vară are ofertă din Bundesliga? Nu știu de la cine. Are ofertă din Bundesliga și cei de la Olimpija au ridicat prețul, 3-4 milioane.