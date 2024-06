Nicolae Stanciu a deschis scorul în România - Ucraina! Execuţie magnifică a căpitanului naţionalei! Era să înscrie şi din corner! - Antena Sport

Stanciu a înscris trei goluri în preliminariile pentru EURO 2024 şi i-a ajutat pe tricolori să se califice de pe primul loc.

„Pentru mine, înseamnă totul, de fiecare dată când îmbrac tricoul echipei naţionale. Să pot să-mi reprezint ţara la două turnee finale, e ceva unic. Cu siguranţă am vorbit, şi eu şi Denis, care a fost şi în 2016, am încercat să le transmitem ce va fi aici, ce înseamnă un turneu final, nu se compară cu nimic. Toată lumea e pregătită şi cred că mâine toţi băieţi ştiu la ce să se aştepte.

(n.r. Care e veriga slabă a Ucrainei şi care e punctul lor forte) Nu ştiu dacă au vreo verigă slabă, cert este că sunt o echipă bună, au demonstrat asta în ultimele meciuri ale lor, de baraj, au reuşit să revină după ce au fost conduşi. Individual, oricare dintre jucătorii lor ofensivi pot să facă diferenţa.

(n.r. De ce eşti mereu impulsiv, de ce nu iei partea pozitivă din critici) Dacă te referi la reacţia de după meciul cu Bulgaria, cred că şi singura negativă la adresa voastră, mi-o menţin. Nu cred că a fost o reacţie atât de dură, tocmai pentru că sunt căpitanul echipei naţionale, nu mi s-a părut normal ca la o echipă calificată oamenii să părăsească aşa terenul. Nu m-am referit la toţi fanii. Asta nu înseamnă că am fost mulţumiţi de ultimele meciuri.

Stanciu: „Forţa noastră este grupul, acesta e adevărul”

Nu-l cunosc pe domnul Rebrov, dar am avut nişte discuţii în trecut, din această cauză m-a menţionat. Nu sunt eu principalul pericol pentru ei. Forţa noastră este grupul, acesta e adevărul. Tot ce-mi doresc este ca mâine să fim noi fericiţi, ei mai puţin.

(n.r. Cum veţi dormi la noapte) Cred că toată lumea se va odihni bine, am văzut imagini cu fanii români din oraş. Le mulţumim, tot ce ne dorim e să-i facem fericţi, pentru ei jucăm.

E normal să te schimbi în opt ani, cel mai mare plus e faptul că am devenit tată, pentru mine asta e totul. În rest, nu ştiu dacă am devenit sau nu un fotbalist mai bun”, a declarat Nicolae Stanciu la conferinţa de presă.