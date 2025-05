Răzvan Lucescu: "Când va fi momentul, Cristi Chivu va spune `da!` echipei naţionale" - Antena Sport

Am văzut un vestiar fericit și toți suporterii. Am avut probleme, toți s-au pus la dispoziție, sunt mulțumit că am văzut o reacție. De luni de zile, la nivel personal, au existat probleme, dar toți s-au implicat. Au arătat că sunt bărbați adevărați, au scos la iveală ce e mai bun din ei”, a declarat Cristi Chivu, după Atalanta – Parma 2-3.