"Te-ai mai întoarce la echipa națională?" Răspunsul lui Răzvan Lucescu, după un sezon în care a cucerit iar titlul cu PAOK! - Antena Sport

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images Răspunsul lui Răzvan Lucescu la întrebarea dacă s-ar întoarce la echipa naţională a venit imediat. Răzvan Lucescu a cucerit sezonul trecut titlul în Grecia. În istoria de 98 de ani a clubului PAOK Salonic, echipa greacă a cucerit de 4 ori titlul de campioană. 2 dintre cele 4 titluri ale lui PAOK au fost cucerite cu Răzvan Lucescu pe bancă (în anii 2019 şi 2024). „Te-ai mai întoarce la echipa națională?" Răspunsul lui Răzvan Lucescu, după un sezon în care a cucerit iar titlul cu PAOK! Răzvan Lucescu mai are în palmares şi două Cupe ale Greciei cucerite cu PAOK, în sezoanele 2017-2018 şi 2018-2019. "Eu am spus că echipa sau echipele naționale sunt închise pentru moment, în ceea ce mă privește. Nu mă văd să antrenez din nou o echipă națională! Îmi place aici, la PAOK Salonic și îmi place acolo, pe teren. Îmi place să fiu zi de zi implicat. E cu totul și cu totul o altă meserie. Una e aceea de selecționer, una este de antrenor de echipă", a declarat Răzvan Lucescu, potrivit gsp.ro.

Răzvan Lucescu a mărturisit că i-a plăcut unitatea de la echipa naţională. Antrenorul român crede că există speranţă pentru performanţe mai mari.

„Aici, este o analiză mult mai profundă, nici nu are rost să spunem că ‘Ooo, a fost fantastic!’, dar putem spune că a fost un pas foarte frumos în față. Și că este un moment de speranță pentru fotbalul românesc. De ce aș spune nu trebui să spunem: ‘A fost fantastic!’.

În definitiv, este un turneu în care am câștigat un meci, am pierdut două, am făcut un egal. Necâștigând meciul acela cu 3-0, primul (n.r.: cu Ucraina), nu știu cum ar fi decurs lucrurile.

Dar faptul că echipa s-a calificat, faptul că a venit aici la acest Euro și că a ieșit din faza grupelor, asta arată că există speranță. Mi-a plăcut enorm unitatea lor. Vor reuși să o mențină? Au arătat că sunt foarte motivați să joace pentru echipa națională și sper să nu fie doar motivația dată de prezența la acest turneu final și prima calificare după atâta timp. Sper să continue această motivație pentru echipa națională și pentru a obține rezultate”, a mai spus Răzvan Lucescu pentru sursa citată. Anunţul făcut de Răzvan Burleanu despre viitorul lui Edi Iordănescu la naţionala României Anunţul făcut de Răzvan Burleanu despre viitorul lui Edi Iordănescu la naţionala României are legătură cu perioada în care selecţionerul va da un răspuns Federaţiei în legătură cu prelungirea contractului. „Am fost primul susţinător al lui Edi Iordănescu atunci când poate foarte mulţi suporteri sau formatori de opinie şi-ar fi dorit ca Edi să plece. Dar am spus-o atunci, o spun şi acum: Edi a fost unul dintre elementele esenţiale în această calificare. Edi Iordănescu a contribuit la această etapă extrem de importantă prin care echipa naţională a trecut. Şi chiar dacă la finalul anului 2022 eram într-un context sportiv total nefavorabil, se vedeau deja premisele că naţionala va arăta mult mai bine. N-am ştiut atunci că ne vom califica, dar am sperat. De aceea şi azi noi ca Federaţie suntem în asentimentul suporterilor şi vrem să continuăm cu Edi Iordănescu. Şi nu doar că a demonstrat. Noi suntem încrezători că în maxim o săptămână vom putea practic să comunicăm viitorul lui Edi Iordănescu la echipa naţională. Selecţionerul şi-a dorit foarte mult ca pe durata EURO 2024 să nu mai discutăm despre acest subiect. Iar noi ca federaţie am respectat acest lucru pentru că ajunşi în Germania obiectivul selecţionerului, al nostru, al tuturor, era cu totul altul. Aşa că suntem încrezători că în maximum o săptămână o să putem comunica viitorul lui Edi Iordănescu la naţională. Planul B pentru postul de selecţioner este tot Edi Iordănescu”, a spus Răzvan Burleanu la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia.