"Mi-a plăcut enorm asta!" Verdictul lui Răzvan Lucescu după parcursul României la EURO 2024 - Antena Sport

Verdictul lui Răzvan Lucescu după parcursul României la EURO 2024. Antrenorul celor de la PAOK Salonic a spus că i-a plăcut unitatea de la echipa naţională şi că există speranţă pentru performanţe mai mari.

Totodată, Răzvan Lucescu a spus că nu ar trebui să ne entuziasmăm pentru că am câştigat doar un meci din cele 4 jucate la EURO. România a fost eliminată de Olanda în optimile de finală de la EURO 2024.

„Aici, este o analiză mult mai profundă, nici nu are rost să spunem că „Ooo, a fost fantastic!”, dar putem spune că a fost un pas foarte frumos în față. Și că este un moment de speranță pentru fotbalul românesc. De ce aș spune nu trebui să spunem: „A fost fantastic!”.

În definitiv, este un turneu în care am câștigat un meci, am pierdut două, am făcut un egal. Necâștigând meciul acela cu 3-0, primul (cu Ucraina), nu știu cum ar fi decurs lucrurile.

Dar faptul că echipa s-a calificat, faptul că a venit aici la acest Euro și că a ieșit din faza grupelor, asta arată că există speranță. Mi-a plăcut enorm unitatea lor. Vor reuși să o mențină?