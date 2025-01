Edi Iordănescu, mai aproape de revenire! Ofertele pe care le are în vedere fostul selecţioner al României - Antena Sport

De atunci, Edi Iordănescu a stat departe de lumea fotbalului. Fostul selecționer a ales să petreacă mai mult timp alături de familie, dar și să se ocupe de sănătatea sa.

Abia acum, fostul antrenor al „Generației de suflet” a dezvăluit care au fost motivele care l-au făcut să renunțe la echipa națională. Edi Iordănescu a precizat că a fost copleșit de jignirile care i s-au adus, nu critica fiind cea care l-a supărat cu adevărat. Mai mult, tehnicianul în vârstă de 46 de ani a mărturisit că a avut o satisfacție atunci când cei care l-au criticat au fost afectați de decizia sa.

„Să știți că asta a fost o mare satisfacție și are legătură cu dumneavoastră, cu presa, cu opinia publică. Am venit pe un fond de neîncredere la echipa națională! Pe mine nu m-a supărat niciodată critica. Am îmbrățișat critica obiectivă, constructivă, cu argumente la bază și au fost multe astfel de momente. Am avut o problemă cu jignirile, recunosc că nu le-am digerat ușor și m-am îndepărtat oarecum de anumite personaje! La care am simțit că predomină răutatea și mai puțin dorința de a veni cu o idee sau un sprijin la adresa activității noastre.

Dacă atunci când pleci pe parcursul unui contract, ai un contract în derulare, ești obligat să dai explicații, când ți se termină un contract, eu, personal, am simțit că e suficient acel comunicat. Cu siguranță că dumneavoastră și opinia publică așteptați mai multe răspunsuri. Nu pot să spun că a fost un singur lucru care m-a determinat să iau această decizie. A fost o decizie luată în timp. Au fost și supărări, au fost și frustrări acumulate”, a declarat Edi Iordănescu.