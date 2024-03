Ciprian Marica a spus cum ar arăta lotul României la EURO dacă ar fi el selecţioner! Ce a declarat despre Ianis Hagi şi Drăguşin! - Antena Sport

Reclamă

Doar să fii acolo, în mediul ăla, deja ai crescut mult ca fotbalist.

E cazul si lui Horatiu Moldovan, e cazul şi al lui Drăguşin”, a declarat Ciprian Marica în exclusivitate pentru AntenaSport.

Ciprian Marica, înainte de Columbia – România (21:30, Antena 1, AntenaPLAY): „Va fi ca la EURO, vom suferi”

Ciprian Marica a făcut declaraţii înainte de Columbia – România, meci care se va vedea exclusiv în această seară, de la ora 21:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fostul atacant al naţionalei, în prezent acţionar minoritar la Farul Constanţa, va urmări din tribune meciul României.

„Ne bucurăm de fotbal. Aşteptăm să avem un meci frumos diseară, în care echipa naţională să ne recâştige încrederea şi entuziasmul pe care l-am avut la finalul campaniei.

(n.r: Să ne aşteptăm la un spectacol total în tribune? Vor fi foarte mulţi sud-americani, dar şi români) Ne place atmosfera asta din America de Sud şi sperăm să o trăim diseară pe Metropolitano, acolo unde jucătorii noştri trebuie să se obişnuiască cu atmosfera ostilă, poate, de multe ori, ceea ce vom trăi şi la EURO. Cumva nu mă aştept să ne impunem prea mult stilul de joc. Asta pentru că întâlnim un adversar în formă. Columbia e o echipă care nu pierde de doi ani. Mai mult decât atât, câştigă ultimul joc, cu Spania, nu întâmplător. „Sunt curios cât de inspirat va fi Edi Iordănescu şi cum va alcătui primul 11″ Cu jucători de la Liverpool, Luis Diaz, de la Leverkusen, Puerta, cu jucători de la Leipzig, sunt o echipă bună. Vom avea un meci asemănător cu ce vom trăi la EURO, în care vom suferi, la sacrificiu. Sunt curios cât de inspirat va fi Edi Iordănescu şi cum va alcătui primul 11. (n.r.: Se pare că vrea să testeze, a schimbat majoritatea jucătorilor. Cum ţi se pare lucrul acesta?) Mai sunt, în afară de cel cu Columbia, înţeleg că mai sunt două meciuri amicale, înainte de EURO. Cumva, e normal să vrei să îi vezi nu numai la echipele de club, ci şi la echipa naţională, acolo unde e alt nivel. E justificată chestia asta, mă aştept ca la următoarele partide deja să contureze primul 11 şi ceea ce vrem să jucăm la EURO. Pe lângă teste, avem nevoie şi de omogenitate, trasee de joc, avem nevoie de a închega un grup solid. Clar, trebuie să le dai, zic eu, cel puţin două amicale, să ştii ce vrei să joci", a declarat Ciprian Marica în exclusivitate pentru AntenaSport.

Columbia – România LIVE VIDEO, ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Columbia – România va LIVE VIDEO, de ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Cel mai tare meci al României înainte de EURO se va juca la Madrid, pe stadionul ce lor de la Atletico Madrid.

România joacă al doilea meci din 2024 în faţa unei dintre cele mai în formă naţională din lume. Columbia are numai puţin de 20 de meciuri consecutive fără înfrângere. Mai mult, naţionala lui Luis Diaz a învins acum câteva zile Spania.

Dacă ne raportăm la valoarea individuală a jucătorilor, Columbia porneşte clar cu prima şansă. Dar tricolorii lui Edi Iordănescu au demonstrat, mai ales în partida cu Elveţia, o naţională care se poate compara cu cea a Columbiei, că prin organizare şi dăruire pot obţine rezultate mari.

Primul 11 folosit de Columbia în amicalul cu Spania are o cotă de piaţă de 162.000.000 de euro. Cel mai valoros jucător al columbienilor este starul lui Liverpool, Luis Diaz. Acesta este cotat de site-ul Transfermarkt la 75.000.000 de euro.

România răspunde şi ea cu un jucător din Premier League. Radu Drăguşin este cel mai bine cotat tricolor cu 25.000.000 de euro. Valoarea totală a jucătorilor trimişi în primul 11 de Edi Iordănescu în amicalul cu Irlanda de Nord a fost de 56.000.000 de euro.

