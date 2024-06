"Generaţia de Aur", uimită de jocul uriaş prestat de România în victoria cu Ucraina, de la EURO 2024: "Jos pălăria în fața lor" - Antena Sport

„Generaţia de Aur” a fost uimită de jocul spectaculos prestat de România în victoria cu Ucraina, 3-0, de la debutul la EURO 2024. După Hagi sau Răducioiu, a venit rândul lui Florin Prunea să vorbească în termeni laudativi despre performanţa uriaşă a tricolorilor.

România a învins o echipă mult mai bine cotată a Ucrainei. Stanciu, Marin şi Drăguş au marcat trei super-goluri, iar tricolorii sunt cotaţi acum cu şanse uriaşe pentru o calificare în optimile de finală.

„Generaţia de Aur”, uimită de jocul uriaş prestat de România în victoria cu Ucraina

„Florinel Coman a alergat în seara asta până nu a mai putut. După, când nu era acolo Dennis Man, era Drăguș. Jos pălăria în fața lor. Marius Marin, Răzvan Marin, două furnici, care au făcut lucruri excepționale.

Antrenamentele pe care Edi le-a făcut, cred că a încărcat exact cât a trebuit. Țineți cont că Burcă nu mai jucase de două luni. Am avut și șansă, că au fost două goluri de portar, dar după minutul 20, doar noi am contat chiar dacă nu am avut posesie.

Sunt două goluri de portar, dar asta nu le ia din merite băieților. Nu am văzut un stadion în Germania să fie făcute celebrele valuri de suporterii noștri. Lumea e alături de ei și jos pălăria în fața lor! Cred că românii au ieșit pe străzi peste tot: la Londra, la Paris, la București. Se poate orice în fotbal, am văzut ce a făcut Slovacia cu Belgia.