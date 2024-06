România - Belgia, la EURO 2024 | Tatăl unei vedete din naţionala Belgiei l-a făcut praf pe Domenico Tedesco: "Nu e bun" - Antena Sport

Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii.

După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

„Intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul”

Suntem gata să dăm ce avem mai bun, acest grup dă totul. Asta îmi doresc și pentru jocul cu Belgia. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul și de a da totul. Sperăm ca la final să fim fericiți. Dacă vom fi calificați, vom putea gestiona mai bine și meciul cu Slovacia. Dar să o luăm pas cu pas.

Ne studiem foarte bine adversarul. Dacă suntem aici, înseamnă că am făcut-o bine până acum. Am studiat Belgia, am studiat-o în campania de calificare, dar și înainte de campanie pentru a vedea schimbările. Am studiat foarte bine și jocul cu Slovacia. Orice jucător poate face diferența. Trebuie să fim eficienți, pragmatici și echilibrați.

Ne dorim calificarea, vrem să ieșim din grupă. O luăm pas cu pas. Dacă un punct ne va fi suficient, e binevenit. Dar vrem să scoatem cât mai mult, chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului.

„Vorbim de o provocare la un nivel superior. E echipa de pe locul 3 mondial”

(n.r.: despre diferenţa dintre Belgia şi Ucraina) Nu îmi place să fac comparații între echipe. Mâine vorbim de o nouă provocare, la un nivel superior, dacă ținem cont de context. E echipa de pe locul 3 mondial, dar care are mare nevoie de puncte. E o provocare, dar asta ne doream. Asta îți oferă EURO, adversari tari.

Mâine trebuie să ne ridicăm, să fim exacți, eficienți și să propunem fotbalul pe care îl putem juca. Entuziasm, încredere și energie bună avem. Eu le-am transmis jucătorilor un mesaj de echilibru.