România – Belgia, la EURO 2024 | Edi Iordănescu: "Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru alte domenii" - Antena Sport

Edi Iordănescu, la conferinţa de presă / AntenaSport

„A fost ușor de gestionat euforia pentru că ne-am construit un mod de lucru, avem un anumit climat, avem băieți de caracter, cu echilibru și profesioniști. Și avem modul nostru de a face lucrurile. Era normal să avem o euforie, dar după meci am ajuns la hotel, am cinat și ne-am odihnit. Ne-am recuperat fizic și mental, a fost un consum mare, și apoi a urmat procesul de pregătire, care a mers așa cum ne-am dorit. Dacă ne calificăm ar fi istorie, ar fi un exemplu pentru sport și pentru alte domenii.

După primul joc mi s-a părut că românii s-au alăturat din nou echipei naționale, că acest rezultat a adunat poporul, am simțit încredere, unitate, speranță și bucurie. Asta ne motivează.

„Intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul”

Suntem gata să dăm ce avem mai bun, acest grup dă totul. Asta îmi doresc și pentru jocul cu Belgia. Suntem pregătiți pentru orice, dar intrăm în teren cu gândul de a câștiga meciul și de a da totul. Sperăm ca la final să fim fericiți. Dacă vom fi calificați, vom putea gestiona mai bine și meciul cu Slovacia. Dar să o luăm pas cu pas.

Ne studiem foarte bine adversarul. Dacă suntem aici, înseamnă că am făcut-o bine până acum. Am studiat Belgia, am studiat-o în campania de calificare, dar și înainte de campanie pentru a vedea schimbările. Am studiat foarte bine și jocul cu Slovacia. Orice jucător poate face diferența. Trebuie să fim eficienți, pragmatici și echilibrați.

Ne dorim calificarea, vrem să ieșim din grupă. O luăm pas cu pas. Dacă un punct ne va fi suficient, e binevenit. Dar vrem să scoatem cât mai mult, chiar dacă suntem conștienți de valoarea adversarului. „Vorbim de o provocare la un nivel superior. E echipa de pe locul 3 mondial” (n.r.: despre diferenţa dintre Belgia şi Ucraina) Nu îmi place să fac comparații între echipe. Mâine vorbim de o nouă provocare, la un nivel superior, dacă ținem cont de context. E echipa de pe locul 3 mondial, dar care are mare nevoie de puncte. E o provocare, dar asta ne doream. Asta îți oferă EURO, adversari tari. Mâine trebuie să ne ridicăm, să fim exacți, eficienți și să propunem fotbalul pe care îl putem juca. Entuziasm, încredere și energie bună avem. Eu le-am transmis jucătorilor un mesaj de echilibru. Eu am condamnat de-a lungul timpului stările astea diametral opuse. Trebuie să ai mereu echilibru și să crezi mereu în drumul tău. Noi am crezut mereu în munca noastră. Procesul e la fel de important ca rezultatul, Dacă procesul e unul corect, vine și rezultatul. Lumea analizează doar rezultatul, dar în spate e multă muncă. Mă bucur de un grup foarte bun, care mă ajută foarte mult. Cu siguranță trebuie să avem o strategie, sunt factori pe care nu-i poți influența. Am avut o zi în plus de odihnă, față de ce aveam în preliminarii. Veți vedea mâine ce schimbări vor fi, multe nu vor fi pentru că am avut destul timp pentru a ne recupera”, a declarat selecţionerul României, Edi Iordănescu, la conferinţa de presă. România – Belgia, la EURO 2024 | Radu Drăguşin: „Belgia e o echipă mult mai valoroasă decât Ucraina, dar avem încredere” România – Belgia, la EURO 2024 | Radu Drăguşin a făcut declaraţii înainte de partida cu Belgia de la EURO 2024. România – Belgia se dispută sâmbătă, de la ora 22:00. Partida e în format LIVE TEXT pe AS.ro. Fundaşul naţionalei a transmis că el şi colegii săi din apărare vor face tot posibilul pentru a-i opri pe Lukaku, De Bruyne şi pe ceilalţi jucători din atacul Belgiei.

„(n.r: E o presiune pe tine şi pe băieţi să obţineţi calificarea?) Presiunea am simţit-o de la începutul preliminariilor.

Am jucat mereu cu presiune, nu există să nu joci cu presiune atunci când eşti la echipa naţională. Cu siguranţă, la fel cum a fost cu calificarea la Campionatul European, cu această victorie am ridicat ştacheta, iar oamenii se aşteaptă în continuare la o prestaţie foarte bună şi, de ce nu, o victorie.

Noi suntem încrezători, cum am spus. Avem încredere în mijloacele noastre, că putem face o partidă foarte bună.

„Victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toţi”

(n.r.: Ce înseamnă pentru tine să joci cu nişte coloşi ai Belgiei, cum te simţi înaintea acestui meci?) Atât eu, cât şi colegii mei avem un moral foarte bun. Victoria cu Ucraina a fost un moment special pentru noi toţi. Am simţit o emoţie de nedescris, cu care nu ne-am mai întâlnit până acum.

Sperăm să ne bucurăm şi la finalul partidei cu Belgia.

(n.r.:Ai făcut un meci foarte bun sezonul trecut împotriva lui Lukaku, a Romei, acest lucru îţi dă încredere, ştiind că îl poţi opri, fiindcă ai mai făcut-o? Ce simţi despre asta?) Încrederea mi-o dă echipa noastră, pentru că am întâlnit adversari de calibru şi la Ucraina, adversari care joacă la un nivel foarte ridicat.

Dar da, cu siguranţă o să încerc, alături de colegii mei, să îi oprim pe belgieni, pentru că ăsta e rolul nostru de fundaşi. Şi să facem un meci bun şi să obţinem un rezultat bun mâine.

(n.r.: Care ar fi diferenţa între ucraineni şi belgieni?) Suntem conştienţi că Belgia este o echipă mult mai valoroasă, cu tot respectul pentru Ucraina. Echipele la care joacă aceştia sunt de cel mai înalt calibru. Am jucat de mai multe ori cu echipe care pe hârtie ne erau superioare, dar rezultatul ne-a fost nouă favorabil.

Mâine o să mergem cu aceeaşi mentalitate, cu aceeaşi încredere, şi mai mare datorită victoriei pe care am obţinut-o”, a declarat Radu Drăguşin înainte de România – Belgia.

Florinel Coman a dezvăluit cel mai important moment din istoria recentă a naționalei

Florinel Coman a dezvăluit cel mai important moment din istoria recentă a naționalei. „Mbappe de România” a vorbit despre un moment „cheie” din preliminariile pentru EURO 2024.

Este vorba despre partida cu Elveția, din deplasare. Atunci, tricolorii s-au văzut conduși cu scorul de 0-2, iar meciul părea că se întreaptă spre o victorie a gazdelor.

„La pauza meciului cu Elveția când eram conduși cu 2-0 și a intrat Mihăilă de pe banca și s-a făcut 2-2, atunci s-a născut o nouă generație.

Presiunea se simte, dacă nu ai presiune, nu ești unde trebuie. Avem un grup foarte frumos. Am discutat cu toții să continuăm povestea, că e una frumoasă.

E frumos (n.r. – să lucreze cu Edward Iordănescu). E un antrenor bun, cu multe calități. Ne dă încredere, știe cum să ne motiveze, e un profesionist desăvârșit.

Dânsul are un merit foarte mare pentru acestă calificare și pentru acest rezultat (n.r. – 3-0 cu Ucraina)”, a spus Florinel Coman, într-un interviu pentru UEFA, potrivit frf.tv.