Cum s-a afişat fiica lui Gigi Becali la Arena Naţională, după ce a devenit acţionar majoritar la FCSB - Antena Sport

„I-am cedat acţiunile fetei. Că sunt deputat, că nu am voie să am… Nici PFA nu pot să am. Normal, eu sunt patronul. Dar am dat la fată acţiunile„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Anunţul a fost făcut de Gigi Becali chiar înaintea meciului FCSB – Manchester United, din grupa principală a Europa League. Milionarul român va sta în tribună la disputa care le poate asigura roş-albaştrilor calificarea directă în optimile de finală.