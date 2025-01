Gigi Becali a recunoscut că a cedat toate acţiunile de la FCSB: "I le-am dat ei!". Ce se întâmplă la campioana României - Antena Sport

Gigi Becali a recunoscut că nu mai este, în acte, patron la FCSB. Latifundiarul din Pipera a cedat toate acţiunile pe care le avea la club, după ce a devenit deputat în parlamentul României.

Becali a cedat toate acţiunile de la campioana României fiicei sale, Teodora. Becali deţinea 14.300 acțiuni, reprezentând 99,99% din capitalul social, alături de Constantin Geambazi, care deține o acțiune.

Omul de afaceri susţine că situaţia de la echipă nu se va schimba. El va rămâne cel care decide tot ce se întâmplă la clubul din Berceni.

„I-am cedat acţiunile fetei. Că sunt deputat, că nu am voie să am… Nici PFA nu pot să am. Normal, eu sunt patronul. Dar am dat la fată acţiunile„, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.

Anunţul a fost făcut de Gigi Becali chiar înaintea meciului FCSB – Manchester United, din grupa principală a Europa League. Milionarul român va sta în tribună la disputa care le poate asigura roş-albaştrilor calificarea directă în optimile de finală.