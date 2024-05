Al-Hilal a devenit campioană în Arabia Saudită! Un nou sezon ratat pentru Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Ronaldo a marcat pentru al treilea meci la rând. Mai mult decât atât, a ajuns la 6 goluri în numai 9 zile. A ajuns astfel la o bornă remarcabilă.

Cristiano a ajuns la 53 de goluri marcate în cele 53 de meciuri jucate în acest sezon. Are şi 14 pase decisive şi nu are rival la nivel mondial. Kylian Mbappe are 49 de goluri, în timp ce Harry Kane a punctat de 48 de ori în toate competiţiile.

Atacantul lusitan are nu mai puţin de 891 de goluri înscrise în întreaga carieră. Totuşi, Al Nassr este fără şanse la câştigarea titlului. Lider detaşat este Al-Hilal, care are 9 puncte avans, dar şi un meci în minus.

De cinci ori câştigător al Balonului de Aur, Ronaldo a marcat 33 de goluri în 28 de meciuri de campionat. Mai are nevoie de o singură reuşită pentru a egala recordul pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur sezon în Saudi Pro League, deţinut de Abderrazak Hamdallah.