Declarația de dragoste prin care Răzvan Lucescu i-a cucerit pe greci: „Eu sunt PAOK” - Antena Sport

Reclamă

„Nu ascund că am avut această discuție și în vară, iar eu eu am spus mereu că „sunt PAOK»… sunt al lui PAOK. Aici am făcut istorie și am trăit momente unice, fenomenale, dar și de mare decepție. Nu cred că s-a pus vreodată problema să ne gândim prea mult sau să negociem.

Am spus mereu că atunci când va fi cazul, nu va fi o discuție foarte lungă. Și așa s-a și întâmplat ieri… Am discutat cu patronul și mi-a spus că vrea să prelungim și atunci am spus să ne lăsăm reprezentanții să se ocupe de asta și amândoi să ne vedem ce avem de făcut. Pentru că suntem într-un moment interesant pentru echipă și pentru suporterii lui PAOK”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit playsport.ro.

Reclamă

Răzvan Lucescu a vorbit despre posibilitatea de a reveni în Liga 1

În prezent antrenor la PAOK Salonic, românul de 54 de ani nu scoate din calcul posibilitatea de a antrena din nou o echipă din România. Ultima oară, Răzvan Lucescu a antrenat-o pe Petrolul Ploieşti în campionatul României, în urmă cu 10 ani.

Revenit în ţară pentru sărbătorile de iarnă, Răzvan Lucescu a fost întrebat despre posibilitatea de a antrena din nou în Liga 1. Lucescu a cucerit titlul cu PAOK în Grecia, a câştigat Liga Campionilor Asiei cu Al-Hilal şi a obţinut şi calificarea în primăvara Conference League din acest an alături de formaţia din Grecia.

În acest moment, Lucescu vrea să continue să antreneze în străinătate, atâta timp cât are succes la cluburile pe care le conduce:

Reclamă 4 / 0/3

„În țară m-aș putea întoarce oricând, atât timp cât am succes și un parcurs afară, cred că e corect pentru cariera mea profesională să mă gândesc la a rămâne afară”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.