Enes Sali şi-a impresionat antrenorul la debutul în tricoul lui FC Dallas: "De aceea l-am adus aici" - Antena Sport

„A avut momente bune. Are capacitatea de a se întoarce rapid, e genul de jucător foarte vertical, dar poţi vedea că se grăbeşte uneori la ultima pasă din cauza entuziasmului. Am văzut acum ce am văzut și când îl urmăream (n.r – la Farul) și de aceea l-am adus aici. Are energie, dinamism și calitate”, a declarat Nico Estez, antrenorul lui FC Dallas, potrivit site-ului oficial al formaţiei din Texas.

Reacţie virală după ce Enes Sali a făcut poză cu Lionel Messi şi a postat-o pe internet

Reacţie virală după ce Enes Sali a făcut poză cu Lionel Messi, după amicalul dintre FC Dallas şi Inter Miami. Echipa românului, FC Dallas, a câştigat la limită amicalul cu echipa lui Messi, scor 1-0.

Enes Sali nu a jucat pentru noua sa echipă în amicalul cu Inter Miami, dar nu a ratat şansa de a avea o amintire cu Lionel Messi. Astfel, Enes Sali a făcut o poză cu Messi, pe care a postat pe reţelele de socializare. Imaginea a devenit imediat virală, iar comentariul lui Carlo Casap a fost monumental.

„Messi şi Regele”, a fost comentariul fabulos pe care l-a lăsat Carlo Casap la postarea făcută de Enes Sali.

FC Dallas l-au cumpărat pe Enes Sali pentru suma de 3 milioane de euro. Astfel, prin acest transfer, campioana României și-a umplut conturile, mai ales că, în trecut, și cei de la Brighton l-au cumpărat pe Adrian Mazilu.

