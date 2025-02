Întăriri pentru Pep Guardiola la Manchester City! Mutarea realizată de campioana Angliei: „Bine ai venit!” - Antena Sport

Pep Guardiola a primit întăriri la Manchester City. Campioana Angliei a reușit o mutare excelentă, iar jucătorul a fost prezentat oficial.

Este vorba despre Claudio Echeverri, un mijlocaș de 19 ani. Acesta a fost prezentat în cursul zilei de joi, 27 februarie.

Claudio a fost achiziționat de Manchester City de la River Plate în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 18,5 milioane de euro. Jucătorul a fost lăsat, sub formă de împrumut, pentru încă un an în Argentina, iar acum a ajuns sub comanda lui Pep Guardiola.

Echeverri a semnat un contract valabil până în iulie 2028 cu Manchester City. Tânărul mijlocaș ofensiv va purta tricoul cu numărul 30 la echipa antrenată de Pep Guardiola.

”Claudio Echeverri s-a alăturat pentru prima dată echipei City a lui Pep Guardiola.