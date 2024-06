Kylian Mbappe i-a înfuriat pe oficialii lui PSG, după transferul la Real Madrid! Declaraţiile care i-au enervat pe parizieni - Antena Sport

De asemenea, Mbappe a oferit declaraţii şi despre situaţia pe care a traversat-o la PSG. Acesta a fost „ameninţat” că nu va mai juca la campioana Franţei, în sezonul recent încheiat, dat fiind faptul că a refuzat să-şi mai prelungească înţelegerea.

Mbappe a dezvăluit că a fost salvat de antrenorul echipei, Luis Enrique, şi de directorul sportiv al francezilor, Luis Campis, după ce a fost exclus din lotul campioanei Franţei.

„Am vrut să mă exprim înainte de a începe această conferință de presă. Toată lumea știe pe acum, voi fi jucătorul lui Real Madrid pentru cel puțin 5 sezoane. Este o bucurie imensă, un vis devenit realitate. Sunt foarte entuziasmat să ajung la acest mare club, cel mai mare din lume.

Sunt extrem de mândru să pot sosi la acest club, la care am visat mereu să fiu. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au ajutat direct sau indirect.

„Luis Enrique şi Luis Campos m-au salvat!”

Vin cu multă smerenie, emoțiile sunt mari, dar port o responsabilitate, fiind căpitanul naționalei Franței. Nu voi răspunde la alte întrebări decât cele care țin de selecționată. Prefer să protejez echipa națională, pentru că avem o vară grozavă înaintea noastră.

Credeam că nu voi juca, dar din momentul în care am pășit pe teren, consider că a fost un sezon de succes. Sunt chiar mai mândru de acest sezon știind prin ce a trebuit să trec. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun fotbal al meu, cred că este cel mai bun sezon din cariera mea.

Mi-au spus-o în față (n.r. – conducătorii), mi-au vorbit atât de violent încât eram convins că nu voi juca. Luis Enrique și Luis Campos m-au salvat.