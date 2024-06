"Mi-au vorbit atât de violent! Mi-au spus că nu voi mai juca!" Kylian Mbappe, discurs furibund după plecarea de la PSG - Antena Sport

Credeam că nu voi juca, dar din momentul în care am pășit pe teren, consider că a fost un sezon de succes. Sunt chiar mai mândru de acest sezon știind prin ce a trebuit să trec. Chiar dacă nu am jucat cel mai bun fotbal al meu, cred că este cel mai bun sezon din cariera mea.

Mi-au spus-o în față (n.r. – conducătorii), mi-au vorbit atât de violent încât eram convins că nu voi juca. Luis Enrique și Luis Campos m-au salvat.

Fără ei, nu aș mai fi pășit niciodată pe teren pentru PSG. De asta ambiția mea a fost la alt nivel în acest sezon. Jocul meu nu a fost la aceleași standarde, dar m-am simțit mândru doar să joc, să leg meciurile și să câștig trofee. Anul viitor, un astfel de sezon nu mă va mai satisface”, a declarat Kylian Mbappe, la conferinţa de presă premergătoare partidei amicale a Franţei, cu Luxemburg, conform lequipe.fr.

Real Madrid, plan grandios pentru prezentarea lui Mbappe pe Bernabeu

Real Madrid are un plan grandios pentru prezentarea lui Kylian Mbappe pe Bernabeu. Campioana Europei a anunţat, oficial, transferul starului francez.

Real Madrid plănuieşte un show spectaculos pentru a-şi prezenta noua achiziţie, Kylian Mbappé. Dar este puţin probabil ca acesta să aibă loc până după Campionatul European sau la finalul parcursului Franţei la competiţia din Germania.

Potrivit L’Équipe, cele două părţi au decis o prezentare pe stadionul Santiago Bernabeu, pe 15 sau 16 iulie, dar acest lucru s-ar putea schimba în funcţie de rezultatele naţionalei Franţei. Din cauza Covid 19 şi apoi a lucrărilor la stadion, Mbappé va fi primul jucător din 2019 şi Eden Hazard care va avea onoarea de a fi prezentat noilor săi fani pe stadionul madrilen, scrie news.ro.

Real, care este convinsă că francezul va umple cele 80.000 de locuri de pe Bernabeu şi chiar va lăsa mii de oameni la porţi, pregăteşte un spectacol cum nu a mai făcut până acum, cu videoclipuri cu cele mai bune acţiuni de joc ale francezului pe un ecran gigant şi, cel mai probabil, un foc de artificii. Aşa cum se obişnuieşte pentru acest tip de eveniment, se aşteaptă ca intrarea să fie gratuită.