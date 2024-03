Laurenţiu Reghecampf rămâne antrenor la Al-Tai, după ce presa saudită a anunţat că a fost demis! Răsturnare uluitoare de situaţie - Antena Sport

Reclamă

Informaţiile iniţiale îl dădeau ca înlocuitor al lui Reghecampf pe Noureddine Ben Zakri. Tehnicianul a fost surprins la ultimul meci al lui Al-Tai, disputat pe 1 martie.

Abha a învins-o cu 2-0 pe Al-Tai. Reghecampf se află, totuşi, într-o situaţie foarte dificilă la Al-Tai. Doar victoriile i-ar putea salva postul.

Reclamă

La Al-Tai evoluează fostul golgheter al Ligii 1, Marko Dugandzic, şi Andrei Cordea, fostul jucător al lui Gigi Becali la FCSB.

Abha – Al Tai 2-0

Dezastru pentru Laurentiu Reghecampf, după ce a fost bătut de echipa lui Ciprian Tătăruşanu. Aceasta a fost a 6-a înfrângere pentru echipa lui Laurenţiu Reghecampf în ultimele 7 meciuri.

Echipa saudită Abha, pentru care evoluează portarul român Ciprian Tătăruşanu, a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Al-Tai.

Reclamă 4 / 0/3

Meciul dintre Abha şi Al-Tai s-a disputat în etapa a 22-a din Saudi Pro League. Gazdele au deschis scorul în minutul 38, prin polonezul Grzegorz Krychowiak, şi l-a majorat prin acelaşi Krychowiak, în minutul 49. Abha, echipă la care portarul român Ciprian Tătăruşanu a fost integralist, s-a impus cu 2-0, şi este pe locul 17, penultimul, cu 18 puncte, în timp ce Al-Tai, echipa antrenată de Laurenţiu Reghecampf, se află un loc mai sus, pe 16, cu acelaşi număr de puncte, 18, scria news.ro. Sorin Cârţu, semnal de alarmă după ce a auzit scenariul revenirii lui Laurenţiu Reghecampf la Craiova Sorin Cârţu a tras un semnal de alarmă după ce a auzit scenariul revenirii lui Laurenţiu Reghecampf la Universitatea Craiova. Fostul preşedinte al echipei lui Mihai Rotaru nu vede cu ochi buni o întoarcere a antrenorului în vârstă de 48 de ani, care este pe punctul de a fi dat afară de Al-Tai. Reghecampf şi-a forţat plecarea de la echipa lui Mihai Rotaru. S-a despărţit de Universitatea Craiova în septembrie 2023, dar încă nu a plătit suma de 300.000 de euro. Patronul oltenilor l-a dat în judecată şi a câştigat la Comisii. Sorin Cârţu nici nu ia în calcul numirea lui Laurenţiu Reghecampf sau a lui Marius Şumudică în locul lui Ivaylo Petev. „Reghecampf n-ar mai trebui să ia în calcul revenirea lui la Craiova. Și nici Craiova nu cred că ar trebui să îl mai în calcul” „(n.r. – te-ai gândit și tu la un Șumudică, la un Reghecampf?) Eu am mai puțin puterea să mă gândesc. Patronatul, Mihai, ei schimbă antrenorul. În orice caz, nu s-a vorbit în oraș să fie zvonuri în senul ăsta că s-ar schimba antrenorul. Din contră. Reclamă

Săptămâna asta am avut o întâlnire cu Mihai, cu Badea, au mâncat la mine la restaurant. Venea după ședința avută cu antrenorul. Nu l-am simțit și n-a zis că vrea să îl schimbe. Sau când am discutat despre fotbal sau despre echipă n-a scos în evidență lucrul ăsta. În discuțiile avute nu am discutat nicio secundă că ar vrea să îl aducă pe Șumudică sau să îl schimbe pe Petev cu altcineva

Reghecampf n-ar mai trebui să ia în calcul revenirea lui la Craiova. Și nici Craiova nu cred că ar trebui să îl mai în calcul. Ar da foarte rău pentru Craiova și cred că și el ar trebui să se gândască că nu ar mai avea o șansă de a se exprima la Craiova, să recapete încrederea.

Jucătorii mai puțin, dar mă refer la public, care iubesc echipa asta și au suferit”, a declarat Sorin Cârţu pentru fanatik.ro.

Cu cine va lupta FCSB pentru titlul din Liga 1? Rapid CFR Cluj Rapid şi CFR Cluj Rapid, CFR Cluj şi altele Vezi rezultatele Loading ... Loading ...