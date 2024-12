Loţi Boloni a spus totul despre situaţia lui Ianis Hagi: "Adevărul e că are lipsuri. Şi Gică Hagi avea ceva lipsuri" - Antena Sport

Loţi Boloni a vorbit despre situaţia lui Ianis Hagi, care abia în ultima perioadă a reuşit să se impună în prima echipă la Rangers. Asta după ce a avut probleme şi la Fiorentina, Genk sau Alaves.

Jucătorul de 26 de ani cotat la 1.8 milioane de euro are contract cu Rangers până în vara lui 2026, dar deja s-a vorbit mult în presa din Scoţia despre o eventuală despărţire a lui Ianis de clubul de pe Ibrox. Strasbourg e cea mai importantă echipă aflată pe urmele internaţionalului român.

Loţi Boloni: „Adevărul e că Ianis Hagi are lipsuri”

”Are 26 de ani deja? Trec anii! El a dat de fotbalul mare de când a plecat de la Farul. Și e păcat…. Cât am văzut eu, are calități tehnice interesante și are viziune de joc. Dar mai e ceva și nu vreau să mă expun eu pentru asta. Poate să vorbească și Gică (n.r. Gheorghe Hagi) despre asta, dar adevărul e că Ianis are și ceva lipsuri.

Firește, are lipsuri ca orice jucător și ca orice om. Lipsurile astea trebuie să le ascundă, cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are, prin efort, prin ciocniri, prin sprinturi lungi, printr-un joc mai simplu și mai eficient.

Atenție: și Gică avea ceva lipsuri, de pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept. Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin alte calități.