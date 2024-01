Marius Şumudică, dorit de două cluburi din Arabia Saudită! Ar putea prelua o echipă la care evoluează un român! - Antena Sport

Reclamă

Şumudică pare tentat însă să rămână la Gaziantep. Antrenorul român se simte foarte bine în Turcia. Pe lângă acest aspect, Şumudică ar avea ambiţia să salveze echipa de la retrogradare. El a preluat Gaziantep atunci când echipa era lanterna clasamentului, fără niciun punct obţinut.

În prezent, Gaziantep e pe locul 15 în prima ligă turcă, având două puncte peste formaţia aflată pe primul loc retrogradabil, Fatih Karagumruk.

Reclamă

Denis Drăguş, detalii despre starea de sănătate a lui Marius Şumudică: „Nu e chiar ok”. Ce obiective are în 2024

Denis Drăguş a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Marius Şumudică. Atacantul lui Gaziantep a plecat în Turcia după câteva zile petrecute în ţară, dar fără antrenorul său.

Şumudică nu s-a simţit bine în ultimele zile şi a ieşit pozitiv la testul Covid-19, fiind nevoit să mai aştepte câteva zile pentru a reveni în Turcia.

Denis Drăguş a vorbit la plecarea din ţară despre starea de sănătate a antrenorului său şi a dezvăluit că acesta nu se simte foarte bine, dar că îl aşteaptă înapoi la echipă cât mai repede.

Reclamă 4 / 0/3

„Sperăm şi Mister să fie bine cât mai repede şi să revină alături de noi. Am vorbit. Nu e chiar ok. Sper să-i treacă cât mai repede. Avem nevoie de el”, a spus Denis Drăguş, la plecarea din ţară. „Suntem siguri că vom scăpa echipa de retrogradare” Drăguş a vorbit şi despre obiectivele pe care le are în 2024, fiind convins că va reuşi să se salveze de la retrogradare cu Gaziantep şi că aşteaptă cu nerăbdare vara, atunci când va participa cu România la Campionatul European din Germania. „Să o ţin tot aşa, cum a fost ultima parte din 2023. Suntem siguri că vom scăpa echipa (n.r. de retrogradare) şi vom urca cât mai sus, pentru că nu este locul nostru acolo. Aşteptăm cu nerăbdare vara, dar până atunci avem mult de muncă. E important ca fiecare dintre noi să ne îndeplinim obiectivele la club”, a mai spus Denis Drăguş. Marius Șumudică, noi detalii despre starea sa de sănătate Marius Șumudică a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate. Antrenorul celor de la Gaziantep nu a fost lăsat să plece din țară, având în vedere faptul că are Covid 19. Tehnicianul ar fi trebuit să plece din țară pe data de 29 decembrie, dar plecarea acestuia nu a mai fost posibilă, având în vedere faptul că persoanele care au Covid nu pot părăsi țara. Acum, acesta a vorbit, în detaliu, despre starea sa de sănătate. ”Ăsta e norocul meu de fiecare dată când vin acasă, trag câte un virus după mine. N-am avut niciun fel de problemă, nu știu de unde, probabil prin avion, prin aeroport. Reclamă

De vreo două zile m-am simțit nu foarte confortabil, am simțit că mi-am pierdut gustul și mirosul și am zis ‘ia stai, mă, că am un test în casă, să-mi fac’. Ieri seară s-a dovedit că am corona.

Azi dimineață am fost la Matei Balș (n.r. un spital din București) și mi s-a dat tratament adecvat pentru cinci zile. Mi s-a descoperit și o pneumonie. Mâine va pleca staff-ul meu, după care, probabil pe 1 sau pe 2, când totul va fi OK, mă voi deplasa și eu”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.