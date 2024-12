Prima reacţie a lui Cristiano Ronaldo, după ce a fost învins de Karim Benzema! Ambele staruri au marcat în Al-Ittihad - Al-Nassr 2-1 - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a publicat un mesaj pe contul lui de X după meciul Al-Ittihad – Al-Nassr 2-1. Benzema a deschis scorul în minutul 55, Ronaldo a egalat în minutul 57, dar golul victoriei gazdelor a venit în prelungirile partidei. Steven Bergwijn a marcat în minutul 90+1.

Benzema a reluat din careu, după o centrare de pe partea dreaptă. Ronaldo a egalat cu o reluare la colţul scurt, după o pasă venită în urma unei acţiuni pe partea dreaptă.

Promisiunea lui Cristiano Ronaldo după înfrângerea cu Al-Ittihad

În prelungirile partidei, Bergwijn a pătruns în careul lui Al-Nassr şi a finalizat cu un şut în forţă, lângă bară. În urma acestei victorii, Al-Ittihad s-a distanţat la 5 puncte în faţa locului 2, ocupat de Al-Hilal. Echipa lui Neymar are un meci mai puţin disputat. Echipa lui Ronaldo, Al-Nassr, ocupă locul 4 în prima ligă saudită, cu 25 de puncte după 13 etape disputate.

„Vom reveni mai puternici (n.r. We will come back stronger)”, a scris Ronaldo pe contul lui de X, după înfrângerea din meciul cu echipa lui Benzema.

We will come back stronger. pic.twitter.com/Y82dSIMQlQ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 6, 2024