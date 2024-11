Reacţia lui Cosmin Contra, după ce s-a dus peste Cristiano Ronaldo la vestiare ca să îi ceară autograful - Antena Sport

Cosmin Contra a primit autografe de la Cristiano Ronaldo / Colaj Instagram Cosmin Contra a avut prima reacţie după meciul Al Nassr – Damac, scor 2-0, din etapa a 12-a a campionatului Arabiei Saudite. Antrenorul român a fost filmat, la finalul partidei, în timp ce primea autograf de la Cristiano Ronaldo. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Starul portughez a fost „călăul” echipei la care Florin Niţă a fost rezervă. Cristiano a marcat ambele goluri. Damac a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 56, când Bedrane a văzut direct cartonaş roşu. Cosmin Contra, prima reacţie după ce a primit autograf de la Cristiano Ronaldo Contra s-a dus peste Cristiano Ronaldo la vestiare şi a primit semnătura starului fotbalului mondial pe mai multe tricouri. La final s-a şi îmbrăţişat cu cel care a marcat 915 goluri în carieră.

După, Cosmin Contra s-a dus la conferinţa de presă şi şi-a felicitat proprii jucători. Reclamă

„A fost un meci ciudat. Startul a fost unul puternic pentru Al Nassr, dar am început apoi să jucăm fotbalul nostru obişnuit. În repriza secundă am jucat mai bine şi am încercat să marcăm.

Sunt mulţumit de performanţa jucătorilor mei. Este greu să joci împoriva lui Al Nassr şi în 11, mai ales în inferioritate numerică. Echipa mea a încercat şi şi-a creat o serie de ocazii.

Echipa mea s-a descurcat bine şi sunt mulţumit de jucători„, a spus Cosmin Contra la conferinţa de presă, potrivit ar.pressbee.net.

În urma acestui meci, Al-Nassr ocupă locul 3 în prima ligă a Arabiei Saudite. Formaţia lui Ronaldo are 25 de puncte. Lider este Al-Ittihad, cu 30 de puncte. Pe locul 2 e Al-Hilal, care are 28 de puncte. Al-Ittihad şi Al-Hilal au un meci mai puţin disputat decât echipa lui Ronaldo. Echipa lui Cosmin Contra este pe locul 11 în prima ligă saudită. După 12 etape disputate, Damac a adunat 14 puncte. Formaţia lui Contra are 5 puncte peste prima echipă care retrogradează. Cristiano Ronaldo (39 de ani) este în cărţi şi pentru câştigarea Ligii Campionilor Asiei, competiţie care se vede LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Al Nassr a obţinut calificarea în optimile de finală. Ronaldo trece printr-un moment extraordinar. A ajuns la 20 de goluri şi 4 pase decisive în acest sezon, pentru echipa de club şi naţionala Portugaliei. ✨🇵🇹 Brace for Cristiano Ronaldo today… 915 career goals so far, 452 goals since turning 30!

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2024 Ronaldo a marcat nu mai puţin de 452 de goluri după ce a împlinit 30 de ani.

