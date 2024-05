Răzvan Lucescu şi-a dezvăluit clauza pe care o are în contractul cu PAOK! Ce a spus de interesul lui Beşiktaş - Antena Sport

A fost totul foarte special şi concentrat. Dificultatea, presiunea acestei dificultăţi a venit de câteva săptămâni.

A fost o perioadă grea. După ultimul meci de acasă, contra lui Panathinaikos, când practic totul era la mâinile noastre, a fost o perioadă de 3 zile în care nu reuşeam să îmi opresc inima. O lua razna total.

„A trebuit să fim foarte atenţi ce le transmitem jucătorilor”

Era anxietatea că avem mâinile pe trofeu şi l-am putea scăpa printre degete. S-a creat o stare specială şi a trebuit să fim foarte atenţi ce le transmitem jucătorilor.

Nici în sufletul lor nu era linişte. Toată lumea la Salonic ne-a transmis această dorinţă extarordinară de a câştiga titlul. Era şi orgoliul de a-l câştiga pe terenul lui Aris.

Nu a fost greu să îi motivez. Erau motivaţi. Era greu să îi facem să îşi menţină calmul şi echilibrul. Oricum meciul a fost unul tensionat. Am ştiut că cei de la Aris vor juca cu o determinare totală, ceea ce e normal. Nu le-am zis nimic special (n.r: jucătorilor). Le-am arătat ce s-a întâmplat tot anul. Le-am adus aminte de meciurile grele pe care le-am avut. De meciurile în care am întors rezultatul. Le-am reamintit de absolut tot parcursul lor fantastic şi de faptul că nimeni nu le dădea nicio şansă.

Prin munca noastră fantastică am ajuns să fim la mâna noastră. Că trebuie să ne gândim doar la ce avem de făcut pe teren, să nu ne intereseze ce se întâmplă în tribune. A fost un meci foarte complicat. Cred că arată imaginea întregului nostru sezon. Nu am gestionat foarte bine începutul, mi s-a părut că am avut trac. Am marcat, apoi am primit un gol fabulos, prin Moron. Nu numai că au egalat, dar modul în care au egalat… Reacţia care a fost. După aia am rămas în 10 minute în ultimele 15 minute. Aris împinsă de la spate. Am trecut peste asta, am câştigat şi, după aia, bineînţeles că a început descătuşarea.

Ne-au preluat, ne-au dus cât mai departe de stadionul lui Aris. Aici e ceva incredibil. Am stat exact cât trebuia, nici prea mult, nici prea puţin, după care ne-am urcat în autobuzul descoperit.