Răzvan Lucescu, uluit după umilinţa PAOK - Olympiacos 1-4! "Nu am mai văzut aşa ceva!" Decizia radicală luată după meci - Antena Sport

PAOK – Olympiacos 1-4

Echipa lui Răzvan Lucescu e căzut pe locul 2 în Grecia Răzvan Lucescu a fost uluit după umilinţa PAOK – Olympiacos 1-4, meci în urma căruia echipa fostului selecţioner a pierdut primul loc în Grecia în faţa celeilalte rivale, AEK Atena.

Lucescu nu şi-a putut explica faza golului 2 încasat de gazde, una la care jucătorii au stat de vorbă între ei şi i-au permis lui Podence să înscrie cu un şut superb. La final, Lucescu nu a mai ţinut obişnuitul discurs din vestiar.

Răzvan Lucescu, uluit după umilinţa PAOK – Olympiacos 1-4

„Nu mă deranjează. Aşa e fotbalul şi meciurile sunt diferite. Fiecare are istoria lui. Avem un program foarte greu în aceste 10 zile. Nu ne-a fost frică să construim, dar nu ne-am apărat bine. Nu am făcut un pressing intens, mai ales în primele 30 de minute. Am cedat posesia adversarilor.