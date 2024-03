Reacţie categorică a presei din Scoţia, după anunţul făcut de Ianis Hagi: "Este impresionant" - Antena Sport

Ianis Hagi a făcut anunţul! Unde va juca fiul „Regelui” în sezonul viitor

Ianis Hagi a făcut anunţul legat de viitorul său, după Columbia – România 3-2, meci transmis de Antena 1 şi AntenaPLAY! La vară, jucătorul cotat la 2.5 milioane de euro va reveni la Rangers.

Împrumutul lui Ianis la Alaves va expira la finalul sezonului şi bascii nu au clauza obligatorie de cumpărare. Hagi va reveni pe Ibrox, unde speră să rămână în stagiunea viitoare. Până atunci, fiul lui Gică Hagi vrea să prindă cât mai multe minute la Alaves, pentru a putea juca la EURO 2024.

„Sunt bine, dar clar îmi doresc să joc mai mult, să fiu minut de minut pe teren. Sunt situaţii în cariera de fotbalist când trebuie să ai răbdare, când ai şansa să o arăţi. Iar apoi vom vedea până la vară ce se va întâmpla.

La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European. Se întâmplă foarte multe chestii în 3-4 luni. Da, şi nunta! De asta zic, sunt foarte multe chestii care mă aşteaptă şi nu cred că este momentul să fiu negativ”, a spus Ianis Hagi, pentru Antena Sport.