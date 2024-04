Surpriză uriaşă! Pe cine au contactat şeicii pentru a-l înlocui pe Laurenţiu Reghecampf la Al-Tai! - Antena Sport

Reclamă

Reghecampf o lasă pe Al-Tai pe penultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită. Echipa lui „Reghe” a făcut egal în ultimul meci, 0-0, cu Al Shabab, fără tehnicianul român pe bancă.

Al-Tai nu a obţinut decât 23 de puncte în 27 de etape disputate în acest sezon.

„A fost dat afară Laurențiu Reghecampf de la Al-Tai?” Avocatul lui „Reghe” a dat detalii din interior: „Ăsta e motivul plecării”

Avocatul lui Laurențiu Reghecampf a fost întrebat dacă tehnicianul a fost dat afară de la Al-Tai. Omul de încredere al lui „Reghe” a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la formația saudită.

Laurențiu Reghecampf nu a stat pe bancă la ultimul meci al echipei sale. Ulterior, au apărut informații conform cărora românul a fost dat afară, iar avocatul acestuia a venit cu precizări.

Avocatul antrenorului român a explicat că Laurențiu Reghecampf nu a fost dat afară de Al-Tai. Acesta a dezvăluit faptul că „Reghe” s-a despărțit amiabil de clubul saudit și că își va primi, în continuare, salariul, chiar dacă nu va mai pregăti echipa. Astfel, „Reghe” a dat o lovitură uriașă, din punct de vedere financiar.

„Motivul pentru care Laurențiu Reghecampf nu a stat pe bancă la ultimul meci al echipei Al-Tai este că a ajuns la o înțelegere cu președintele clubului pentru o despărțire amiabilă. El urmează să fie plătit până la finalul contractului, dar nu va mai antrena echipa. Acesta este motivul absenței, nicidecum că ar avea vreo legătură cu vreo decizie de suspendare sau interdicție de a antrena în Arabia Saudită. Afirmațiile potrivit cărora o hotărâre pronunțată de comisiile cu atribuții jurisdicționale din cadrul FRF ar putea reprezenta un impediment pentru ca Laurențiu Reghecampf să antreneze în străinătate nu au niciun suport legal", a spus avocatul Dan Idita, potrivit digisport.ro. Claudiu Keșeru, dezvăluiri din era Laurențiu Reghecampf de la FCSB Caludiu Keșeru a făcut dezvăluiri din era Laurențiu Reghecampf, de la FCSB. Unul dintre cei mai importanți atacanți din perioada de glorie a echipei patronate de Gigi Becali a vorbit despre performanțele acelor vremuri. Keșeru a jucat pentru prima dată la FCSB în perioada 2014-2015. La momentul în care a ajuns în curtea roș-albaștrilor, echipa lui Gigi Becali era o adevărată forță în Liga 1, dar și în estul Europei. În primul mandat al lui „Reghe", FCSB reușea performanțe uluitoare, atât pe plan intern cât și pe plan european. După ani de zile de la acele evenimente, Claudiu Keșeru a spus acum că succesul nu i se datora doar tehnicianului. Fostul atacant este de părere că Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic, este cel mare contribuia la marile reușite ale roș-albaștrilor.

La momentul respectiv, jucătorii de la FCSB erau cunoscuți pentru rezistența pe care o aveau, dar și pentru viteza sau puterea pe care fotbaliștii o arătau în joc.

„Când am ajuns la FCSB, era o echipă deja formată. Am terminat cu titlurile de cel mai bun marcator și cel mai bun pasator. Opt goluri și patru pase am avut, deși am jucat doar cinci meciuri.

(n.r. despre Thomas Neubert) Era foarte bun, foarte competent și un caracter frumos. Succesul din perioada Reghecampf era majoritar datorat lui Tomi! Asta e părerea mea… Datorită nivelului fizic la care îi ducea pe jucători, inclusiv pe mine”, a spus Claudiu Keșeru, potrivit gsp.ro.

Poate FCSB să ajungă în grupele Ligii Campionilor, dacă va lua titlul în Liga 1? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...