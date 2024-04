"A fost dat afară Laurențiu Reghecampf de la Al-Tai?" Avocatul lui "Reghe" a dat detalii din interior: „Ăsta e motivul plecării" - Antena Sport

În primul mandat al lui „Reghe”, FCSB reușea performanțe uluitoare, atât pe plan intern cât și pe plan european. După ani de zile de la acele evenimente, Claudiu Keșeru a spus acum că succesul nu i se datora doar tehnicianului.

Fostul atacant este de părere că Thomas Neubert, cunoscutul preparator fizic, este cel mare contribuia la marile reușite ale roș-albaștrilor.

La momentul respectiv, jucătorii de la FCSB erau cunoscuți pentru rezistența pe care o aveau, dar și pentru viteza sau puterea pe care fotbaliștii o arătau în joc.

„Când am ajuns la FCSB, era o echipă deja formată. Am terminat cu titlurile de cel mai bun marcator și cel mai bun pasator. Opt goluri și patru pase am avut, deși am jucat doar cinci meciuri.

(n.r. despre Thomas Neubert) Era foarte bun, foarte competent și un caracter frumos. Succesul din perioada Reghecampf era majoritar datorat lui Tomi! Asta e părerea mea… Datorat nivelului fizic la care îi ducea pe jucători, inclusiv pe mine”, a spus Claudiu Keșeru, potrivit gsp.ro.