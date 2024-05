"Trebuie s-o spun!" Fatih Terim, mesaj categoric după ce a fost umilit de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu - Antena Sport

„N-ar trebui să îl privim ca pe un meci terminat 4-1. Îi felicit pe cei de la PAOK. Cât despre meci, va trebui să discutăm câteva lucruri între noi. Acum ne așteaptă meciul cu Olympiakos.

Am dat gol prea târziu, iar în prima repriză n-am fost buni. Am făcut câteva lucruri bune, dar am luat goluri pe greșeli individuale. Trebuie s-o spun, am avut o reacție târzie.

Nu există nicio explicație câtă vreme am pierdut. Avem meci cu Olympiakos și finala Cupei cu Aris. După ce se termină sezonul, voi avea multe de spus către cei de la Panathinaikos”, a declarat Fatih Terim, citat de digisport.ro.

PAOK va avea ocazie să devină campioana Greciei duminică, de la ora 20:00. Partida decisivă cu Aris va fi live, exclusiv în AntenaPLAY şi în format live video, pe AS.ro.

Răzvan Lucescu, prima reacţie după victoria uriaşă din derby-ul cu Panathinaikos

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie, după victoria uriaşă din derby-ul cu Panathinaikos a lui PAOK! Echipa antrenată de tehnicianul român are nevoie de victorie în ultima etapă a sezonului, pentru a deveni campioana Greciei. După meciul cu Panathinaikos, Lucescu Jr s-a declarat extrem de bucuros de rezultatul înregistrat de echipa sa.

„Cred că toate meciurile au avut aceeaşi presiune şi intensitate, acelaşi joc dificil. Azi am simţit că trebuie să închidem meciul mai repede. Aşa cum am vrut şi cu Olympiacos şi AEK, când eram în avantaj. Dacă-mi aduc aminte de istorie, am spus-o de multe ori, am pornit de la minus şi nimeni nu ne-a dat nicio şansă, deci există răzbunare. Pas cu pas, am ajuns în această poziţie. Astăzi, ne-am asgirat locul secund şi am ajuns la opt participări în cupele europene. Pentru a menţine echilibrul, pentru a pregăti meciul, toţi trebuie să rămânem umili şi concentraţi. Sunt mândru de sezonul pe care l-am făcut, puteţi vedea şi ce s-a întâmpla în exterior”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

