Verdictul lui Cristiano Ronaldo s-a adeverit! Inter Miami, umilită sub privirile lui Messi. Gol de la 60 de metri pentru Al Nassr - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu se mai întoarce în Europa: „Uşa e complet închisă”

Cristiano Ronaldo se află în Arabia Saudită de la începutul anului trecut, atunci când a semnat cu Al-Nassr.

„Nu mă voi întoarce în fotbalul european, uşa e complet închisă. Am 38 de ani, iar fotbalul din Europa şi-a pierdut din calitate. Singurul campionat valid este Premier League şi este la ani lumină de celelalte campionate.

Decizia mea de a veni aici a fost crucială în ceea ce priveşte aducerea jucătorilor de top. E un fapt. Când am venit la Juventus, Serie A era moară. După ce am semnat, a renăscut. Oriunde se duce Cristiano, el generează interes.

M-au criticat pentru faptul că am venit în Arabia Saudită, dar ce se întâmplă acum? Am deschis calea, iar acum toţi jucătorii vin aici. Într-un an vor veni şi mai mulţi jucători de top aici, iar campionatul din Arabia Saudită va depăşi campionatele din Turcia şi Olanda”, a declarat Cristiano Ronaldo, citat de Fabrizio Romano.

Portughezul a vorbit şi despre campionatul din Statele Unite ale Americii: „Campionatul din Arabia Saudită este mai bun decât MLS”.