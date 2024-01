Andrei Raţiu, aproape de un transfer surpriză! Anunţul făcut de Marca: "Iordănescu are nevoie ca situaţia să se schimbe" - Antena Sport

În LaLiga evoluează Ianis Hagi, la Deportivo Alaves, şi Andrei Raţiu, la Rayo Vallecano. Ianis Hagi şi Andrei Raţiu nu s-au impus ca titulari până acum la echipele lor de club, Deportivo Alaves, respectiv Rayo Vallecano.

”Am fost după băieţii noştri. Am prioritizat să merg acolo unde sunt probleme. Jucători importanţi, jucători care au dus greul acestei campanii, care au contribuit decisiv la calificarea României şi care sunt la un nivel bun.

Sunt şi semne pozitive, dar sunt şi câteva semne negative. Ce am făcut acum, am făcut de când am preluat echipa naţională. Nu e prima oară şi cu siguranţă nici ultima când mă deplasez şi încerc să reacţionez atunci când sunt probleme. Încercăm să gestionăm cum se poate.

Eu am încredere în ei, i-am asigurat de asta. Am fost acolo să le dau un mesaj de încredere, aşa cum le-am dat şi în trecut altor colegi ai lor. Am fost acolo pentru că mi-am dorit să vorbesc cu conducătorii cluburilor lor, ceea ce am făcut şi în trecut. Şi nu în ultimul rând, sau în mod special pentru mine, cu antrenorii lor.

Sunt optimist pentru ei, mă gândesc şi la alţi jucători care mai traversează perioade mai puţin faste. O să vedem dacă mai plec pentru că a început şi competiţia noastră”, a declarat Edi Iordănescu.