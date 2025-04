Andrei Raţiu, contrat de propriul antrenor! Cuvinte dure la adresa tricolorului care şi-a făcut praf colegii: "Nu sunt mulţumit" - Antena Sport

Andrei Raţiu a avut o ieşire extrem de dură la adresa colegilor după înfrângerea categorică încasată de cei de la Rayo Vallecano, cu Espanyol, scor 0-4. „Arătam ca nişte proşti”, a tunat fundaşul dreapta al madrilenilor, după înfrângerea categorică din runda cu numărul 30 din La Liga.

Andrei Raţiu a fost criticat imediat de propriul său antrenor. Lui Inigo Perez nu i-a picat deloc bine reacţia internaţionalului român.

Andrei Raţiu, atenţionat de propiul antrenor

Discursul dur al lui Andrei Raţiu nu a fost deloc pe placul tehnicianului de la Rayo Vallecano. Asta deşi echipa lui Inigo Perez, aflată pe 8, a fost surclasată de Espanyol, formaţie de pe 15. ”Desigur, dacă faci o analiză superficială poți să recurgi la astfel de clișee. Cred că analiza trebuie să fie mai profundă, mai largă și să nu aibă legătură numai cu jocul de astăzi.

Trebuie să urmăresc din nou jocul, dar e clar că nu sunt mulțumit. Este o zi cu adevărat dură pentru noi”, a declarat Inigo Perez, conform marca.com.

Înfrângerea categorică a echipei sale l-a făcut să răbufnească pe fundaşul dreapta al formaţiei madrilene. „E păcat că n-am avut energie în primele 20 de minute. Iar după 0-2 n-am mai putut face aproape nimic. N-am știut cum să gestionăm deficitul. În repriza a doua am jucat cu trei fundași și am făcut-o bine până la penalty-ul de 0-3. Apoi, am atacat și mai mult și ne-au prins pe contraatac.