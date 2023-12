Fostul jucător de la Dinamo, dorit cu insistenţă la Barcelona! E ţinta numărul unu a lui Xavi: "Îl vrea de îndată!" - Antena Sport

„Am fost în vestiare precum cel al lui City, acolo unde toată lumea este un star. Apoi eşti împrumutat la echipe la care nu ai vrea să ajungi, dar pentru că ai contract cu City îţi spui că te vei întoarce.

Când am ajuns în România mi-am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am avut şi la Villarreal. Dinamo este echipa la care am atins cel mai slab nivel. Am avut noroc că Eibar mi-a oferit o şansă şi echipele din prima ligă m-au văzut.

Ştiam că trebuie să îmbunătăţesc multe lucruri din punct de vedere mental. Sunt convins că revenirea la Girona a fost bună pentru mine. Michel (n.r. antrenorul lui Girona) mi-a oferit o oportunitate pe care nu o să o uit niciodată. Acea încredere care m-a maturizat ca fotbalist”, a declarat Aleix Garcia, potrivit marca.com.