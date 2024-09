Hansi Flick, cuvinte uriașe despre Robert Lewandowski după Barcelona - Getafe 1-0: "Cel mai bun număr 9 din ultimul deceniu" - Antena Sport

Hansi Flick a spus cuvinte uriașe despre Robert Lewandowski după Barcelona – Getafe 1-0. Antrenorul echipei FC Barcelona a declarat că atacantul polonez, autorul unicului gol al meciului cu Getafe (1-0), disputat miercuri seara în La Liga, este „cel mai bun număr 9 din ultimul deceniu”, informează EFE.

„Pentru mine, el este cel mai bun număr 9 din ultimul deceniu. Treaba sa este să joace în faţa porţii şi să marcheze, iar el asta face. Are jucători în jurul său care îl pot asista şi este fantastic în faţa porţii”, a spus tehnicianul german la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la Stadionul Olimpic Lluís Companys după succesul cu Getafe.

Robert Lewandowski (36 ani) a evoluat între 2014 şi 2022 la Bayern Munchen, unde a lucrat, de asemenea, sub comanda lui Hansi Flick, reuşind să marcheze 344 de goluri în 375 de meciuri disputate în toate competiţiile, notează agerpres.ro.

De la sosirea sa la Barca, în iulie 2022, Lewandowski a înscris 66 de goluri în 103 partide. Miercuri, polonezul a marcat al 6.500-lea gol din istoria clubului FC Barcelona în La Liga, conform presei catalane.

Comentând evoluţia elevilor săi în meciul de miercuri, Hansi Flick a precizat: „În prima repriză am combinat şi am dat pase bune, dar au reuşit să închidă spaţiile. Una peste alta, ne-am luptat pe tot parcursul meciului cu o mentalitate fantastică. Sunt mulţumit de fani, pentru că au răspuns când am avut nevoie de ei”.