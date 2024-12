Raphinha, după Barcelona - Atletico Madrid 1-2: "Îmi asum întreaga responsabilitate pentru înfrângere" - Antena Sport

Raphinha, faţă în faţă cu Jan Oblak, în Barcelona - Atletico Madrid 1-2 - Profimedia Images Barcelona a fost învinsă cu 2-1 de Atlético Madrid, sâmbătă, în etapa a 18-a din La Liga, iar brazilianul Raphinha, care a fost „extrem de afectat” de înfrângere, vrea să-şi asume responsabilitatea pentru eşec. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Sunt deosebit de afectat de această înfrângere”, a declarat Raphinha după a doua înfrângere consecutivă acasă a catalanilor. „În cele din urmă, am ratat o ocazie de gol (în minutul 57) şi cinci minute mai târziu au egalat (prin Rodrigo De Paul în minutul 60, n.r.)”. Raphinha: „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru înfrângere” După ce a fost deja învins de Leganes la sfârşitul săptămânii trecute, clubul catalan se află într-o perioadă slabă, cu o singură victorie în ultimele şapte meciuri din La Liga. „Apoi am ratat o pasă care a dus la al doilea lor gol”, a adăugat Raphinha, referindu-se la ultima acţiune a meciului cu Los Colchoneros. „Îmi asum întreaga responsabilitate pentru înfrângere. Aşa e viaţa”. „Credem în munca pe care o facem. Mai este jumătate de campionat. Trebuie să ne concentrăm pe munca noastră şi să încercăm să obţinem cele mai bune rezultate”, a conchis Raphinha. Diego Simeone, după victoria lui Atletico Madrid la Barcelona. „Am suferit mult” Diego Simeone a obţinut prima lui victorie pe terenul Barcelonei, 2-1, iar Atletico Madrid e lider în La Liga la finalul anului, având 3 puncte peste catalani, şi un meci in minus disputat. Reclamă

La finalul partidei, după golul marcat de Sorloth în ultimul minut al prelungirilor, argentinianul a luat-o la fugă spre vestiare, fiind în culmea fericirii.

”Sunt fericit, nu pot să mint, am suferit mult, Barça ne-a atacat din toate părțile. Am supraviețuit, iar la 0-1 pentru ei am început să intrăm în joc.

Am avut norocul să fim decisivi, iar echipa a avut răbdarea să pregătească un contraatac. A fost un gol important al lui Sorloth. Din fericire am obținut o victorie mare”, a spus Simeone, cel mai bine plătit antrenor al lumii, citat de as.com.