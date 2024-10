Vinicius Junior, ratare uriaşă în Real Madrid - Barcelona, după ce s-a distrat cu apărarea catalanilor - Antena Sport

Vinicius Junior a avut o ratare uriaşă în Real Madrid – Barcelona, el fiind aproape de deschiderea scorului, în minutul 22 al partidei de pe Santiago Bernabeu, ultima pentru el înaintea decernării Balonului de Aur, gală unde este considerat mare favorit.

După mai multe tentative de a evita jocul la ofsaid al Barcelonei, Vinicius Junior a avut parte de o acţiune care îi convine, în flancul stâng, i-a driblat lejer pe Kounde şi Cubarsi, dar şutul său la colţul scurt a trecut mult pe lângă poarta lui Pena.

Vinicius Junior, ratare uriaşă în Real Madrid – Barcelona

În ultimele patru jocuri împotriva Barcelonei, Vinicius Junior şi-a trecut în cont cinci goluri şi două pase decisive. Brazilianul din atacul lui Real Madrid vine după hat-trick-ul de vis din partida cu Borussia Dortmund (5-2).

Brazilianul i-a luat prin surprindere pe fanii Realului, după meciul cu Dortmund, şi a anunțat că nu se gândește să plece în altă parte. Vestea a venit ca o ușurare pentru madrileni, mai ales că în vară, Vinicius a avut pe masă cel mai mare contract din istoria sportului.

„Ancelotti îmi spune mereu că am mai multe de oferit. Am 24 de ani și vreau să rămân la Real Madrid pentru totdeauna. Vreau să dau totul pentru un club care mi-a oferit atât de multe. Motivul principal e că am crezut în noi”, a spus Vinicius.