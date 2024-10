Vinicius Junior şi-a decis viitorul după hat-trick-ul din Real Madrid - Borussia Dortmund 5-2: "Vreau să fac asta" - Antena Sport

Vinicius Junior a făcut un anunț surprinzător după hattrick-ul din Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2. Brazilianul în vârstă de 24 de ani a fost omul meciului de pe Santiago Bernabéu. Atacantul madrilenilor este marele favorit pentru Balonul de Aur 2024.

Brazilianul a reușit un hattrick în repriza a doua a meciului din Liga Campionilor dintre Real Madrid – Borussia Dortmund. Madrilenii şi-aul luat revanșa „istorică”, după ce sezonul trecut, nemții i-au învins în marea finală.

Vinicius Junior, anunţ surprinzător după hat-trick-ul din Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2

După meci, Vinicius Junior a fost chemat de jurnaliștii spanioli la flash-interviu, acolo unde a făcut un anunț cu totul neașteptat. Brazilianul i-a luat prin surprindere pe fanii Realului şi a anunțat că nu se gândește să plece în altă parte. Vestea a venit ca o ușurare pentru madrileni, mai ales că în vară, Vinicius a avut pe masă cel mai mare contract din istoria sportului. Atacantului i s-au oferit un miliard de euro în 5 ani pentru a juca în Arabia Saudită, dar a refuzat oferta.

„Ancelotti îmi spune mereu că am mai multe de oferit. Am 24 de ani și vreau să rămân la Real Madrid pentru totdeauna. Vreau să dau totul pentru un club care mi-a oferit atât de multe. Motivul principal e că am crezut în noi. Asta e casa noastră, plină de fanii noștri, iar în astfel de circumstanțe orice se poate întâmpla.

Lucrurile au fost foarte liniștite în vestiar la 0-2 la pauză. Am ascultat de antrenor și am decis un singur lucru: dacă marcăm primii, putem întoarce meciul încă o dată. Vreau să le mulțumesc fanilor pentru că au rămas alături de noi, pentru că știm că trebuie să ne îmbunătățim. Țelul nostru e să jucăm ca în a doua repriză meci de meci.