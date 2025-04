"A fost cel mai slab joc!" Dan Petrescu, nemilos după meciul cu Rapid. Ce spune despre duelul cu FCSB - Antena Sport

Dan Petrescu a fost extrem de dur după CFR Cluj-Rapid 1-1. Antrenorul echipei din Gruia este extrem de supărat după disputa contra giuleştenilor. Spune că formaţia sa a pierdut două puncte mari în lupta pentru titlu.

Dan Petrescu a recunoscut. A fost cel mai slab joc al celor de la CFR Cluj în 2025. Mai mult, a admis că echipa sa putea chiar să piardă disputa cu giuleştenii.

Dan Petrescu recunoaşte superioritatea celor de la Rapid

Dan Petrescu a spus clar. Portarul Otto Hindrich a fost cel mai bun jucător al celor de la CFR Cluj. „A fost cel mai slab joc al nostru în 2025. Nu acasă, ci în general. În prima repriză ei nu au ajuns la poartă. Apoi, în repriza a doua am intrat moi. Pe final puteam să pierdem. Otto ne-a salvat şi ne-a adus un punct. Când nu poţi câştiga, te mulţumeşti cu un egal. Am spus şi la conferinţa de presă că echipa n-a fost bine toată săptămâna. Nu pot să spun că nu au fost serioşi, dar am pierdut două puncte mari în lupta pentru titlu. Otto a fost cel mai bun”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Antrenorul celor de la CFR Cluj îşi avertizează propria echipă. O înfrângere cu FCSB etapa viitoare înseamnă pierderea titlului. Le-a dat replica şi celor de la Craiova care au spus că CFR Cluj este avantajată de arbitraje. „Mergem să jucăm cu FCSB un meci important. E clar că dacă pierdem va fi greu să îi mai prindem. Vreau o fază pro-CFR tot campionatul. Doar aşa spun că da. Noi am fost cei mai dezavantajaţi. Nu cred că a influenţat rezultatul. A fost ofsaid, deci nu a influenţat”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu ştie cum poate să dea lovitura CFR Cluj pe Arena Naţională, în Duminica Paştelui. „Sper să fie spiritul de echipă şi să alergăm mai mult. Nu am fost bine, poate am greşit şi eu ceva”, a mai spus Petrescu.