Adrian Mititelu îşi întăreşte echipa cu un jucător de naţională! Internaţionalul român U20, prezentat oficial la FCU Craiova! - Antena Sport

Fundașul stânga de 21 de ani a semnat un contract valabil pentru un sezon, din această vară, cu opțiune din partea clubului nostru pentru încă 3 sezoane. Tudor Oltean are o înălțime de 1.83 m.

Până la această vârstă, Tudor a bifat 54 de prezențe în Liga a II-a pentru echipele FC Buzău, FC Brașov-SR și Ceahlăul Piatra Neamț.

La nivel de loturi naționale, a făcut parte din echipa națională a României U20 pentru meciurile cu Anglia U20 și Norvegia U20.

Tudor Oltean va îmbrăca tricoul cu numărul 77.

Îi dorim mult succes și cât mai multe reușite în cadrul echipei noastre. 🤍💙”, a transmis FCU Craiova, pe Facebook.

Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Robert Popa, după declaraţiile acestuia referitoare la Marcel Puşcaş! Adrian Mititelu l-a făcut praf pe Robert Popa, jucătorul de la FCU Craiova care apără pentru naţionala U20 a României! Robert Popa, portarul lui FCU, l-a atacat pe preşedintele clubului lui Mititelu după meciul România U20 – Italia U20. Popa a închis poarta cu naţionala U20 a Italiei, iar la flash-interviul de după meci a lansat un atac la adresa lui Marcel Puşcaş. „Nesimţire/Iresponsabilitate/Dezamăgire/ Robert Popa continuă să uimească! Nu cu prestațiile din meciurile Științei, ci cu declaraţii tâmpite!”, a scris Adrian Mititelu pe Facebook după declaraţiile făcute de Robert Popa. Robert Popa l-a atacat pe Marcel Puşcaş după meciul cu Italia. Robert Popa a răbufnit atunci când a fost întrebat de situaţia lui de la FCU Craiova, după România U20 – Italia U20 0-0. „E un figurant în conducere care se intitulează drept bunicul meu și dă în cap jucătorilor tineri” „E o responsabilitate mare această banderolă. Mă bucur că am ținut de ea. Poate această postură îmi dă mai multă încredere. Reclamă

Eu sunt bine la club, adică da… Am mai apărat 4 meciuri după 6 luni. E greu ca portar în acest ritm. Să vă dau un singur exemplu. La cealaltă echipă din oraș a venit Arlauskis. Nu mă compar eu cu el. El are experiență.

Vreau să vedeți evoluțiile pe care le-a avut el după 6 luni de pauză. Apoi să vedeți și evoluțiile mele, ale unui copil. Eu zic că m-am descurcat bine până la urmă.

E un figurant în conducere care se intitulează drept bunicul meu și dă în cap jucătorilor tineri. Spune ceva în față, apoi vine în presă și m-a scos pe mine țap ispășitor pentru meciul cu CSU. Vorbim de un meci frumos, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Baiaram și Mitriță au dat gol. Tot ei au rezolvat și meciul cu CFR. Eu sunt vinovat și pentru asta?! E greu ca un copil de 21 de ani să ajungă cineva în condițiile astea”, a spus Robert Popa pentru digisport.ro după România U20 – Italia U20 0-0.

Reacţia lui Marcel Puşcaş, după atacul lui Robert Popa

”A spus Popa treaba asta? Dacă a spus de bunicul, așa e, eu îi spun ‘nepoate’ și el ‘bunicul’. În urmă cu un an, când nu a mai venit la echipă 3 săptămâni, am făcut o scrisoare deschis prin care să înțeleagă că trebuie să muncească mai mult.

Nu știu ce înseamnă figurant, dacă e vorba de mine, pot să fiu figurat sau pot să nu fiu figurant. Se pot vorbi multe despre mine, dar că nu am promovat tineri… Asta nu mi se poate reproșa. Sigur, toți avem defecte.

(n.r. Aveți diferenduri cu Popa?) Niciodată, vorbim frumos la antrenamente. I-am mai dat sfaturi, dar cât am putut. Într-adevăr, am spus ceva, după meciul cu CSU (n.r. Universitatea Craiova), că nu era indicată ieșirea din poartă, dar așa i-am reproșat și lui Gurău. Am mai avut discuții și cu Negru, și cu Dragoș Albu.

Mă bucur și de el pentru convocare, este un jucător de bază pentru noi, este și din poziția de under. Ne bazăm pe el. E valabil pentru toți, nu doar pentru Popa. Nu am absolut nimic cu nimeni, cine este mai valoros trebuie să joace”, a reacţionat Marcel Puşcaş pentru sursa citată, după declaraţiile lui Robert Popa.

